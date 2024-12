Battu par le PSG lors de la séance de tirs au but (1-1, 3 TAB 4), l’entraineur du RC Lens, Will Still, estime que sa formation méritait mieux.

Le PSG pourra profiter des fêtes avec l’esprit léger. Dans cette dernière ligne droite de l’année 2024, le club parisien est parvenu à redresser la barre avec des victoires face au RB Salzbourg (3-0), l’Olympique Lyonnais (3-1), l’AS Monaco (4-2) et la qualification face au RC Lens (1-1, 3 TAB 4) en Coupe de France. De quoi redonner le sourire à Luis Enrique et ses hommes. Mais ce succès au Stade Bollaert a fait un grand déçu.

« Les joueurs ont exécuté un plan quasi parfait »

Questionné sur son ressenti après cette élimination, l’entraîneur belge des Sang & Or, Will Still, estime que sa formation méritait la qualification, comme il l’a expliqué en après-match, dans des propos rapportés par le site lensois.com : « Beaucoup de regrets. Je pense que sur l’ensemble de la soirée, ce n’est peut-être pas la meilleure équipe qui se qualifie. On fait une première mi-temps correcte, solide, organisée où l’on a profité des phases de transition. Puis la deuxième période, on fait une très, très bonne prestation en général. On a créé quatre à cinq vraies situations. Mais, à l’image de la saison, on les rate, on n’est pas décisif. Puis, on fait une erreur qu’on paye très, très cher. Ensuite, les tirs au but ne m’intéressent pas du tout. C’est comme ça. C’est embêtant, on a fait plus qu’assez pour se qualifier, mais la réalité du foot nous rattrape et fait preuve de son efficacité. »

Le technicien de 32 ans reste quand même fier de la prestation de ses joueurs face au tenant du titre : « Je suis incroyablement fier de tout le monde. Du staff, qui a travaillé cette semaine car j’étais malade et absent. Des joueurs, qui ont mis en place et ont exécuté un plan quasi parfait. Je suis fier et heureux d’être le coach du RC Lens. Je suis juste déçu pour eux, pour les supporters. On mérite de se qualifier, mais ce n’est pas le cas. La vie continue. »