Lens, Zabarnyi… La conférence de presse de Luis Enrique

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé contre Metz lors de la 23e journée de Ligue 1 (3-0) et a repris la tête du championnat à Lens, défait par Monaco (2-3).

Avant d’affronter Monaco en barrage retour de la Ligue des champions mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG recevait dans son antre le FC Metz ce samedi soir dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre contre la lanterne rouge du championnat, le PSG savait qu’en l’emportant contre les Messins, il retrouverait la première place. Et c’est chose faite, avec une victoire sans forcer malgré un large turnover (3-0). Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur ce mano a mano avec Lens, la première titularisation de Dro Fernandez ou encore la possibilité de voir Illia Zabarnyi évoluer au milieu de terrain dans le futur.

Son impression sur la première titularisation de Dro Fernandez

« Il a montré sa qualité, sa capacité à défendre, à porter le ballon. Il a montré son niveau, il faut y aller petit à petit. Il est très jeune et dans une période de formation. Ce que j’ai vu sur la pelouse est très bien. »

Comment il s’est intégré ?

« Son niveau est très élevé, c’est donc très facile pour lui. Il connaît tous les joueurs. »

J’ai regardé Lens / Monaco ?

« On a regardé un peu le match de Lens avant d’entrer dans la causerie de notre match. Lens fait une saison de très niveau. Il nous motive. Ce sera difficile. Il faut continuer à s’améliorer parce que Lens et Lyon sont dans un très bon moment. »

Warren Zaïre-Emery en 6 aujourd’hui, il sait tout faire ?

« C’est Warren, c’est son style ! Il est intelligent. Il joue en relation avec ses coéquipiers, il est intelligent avec le ballon et fait des efforts physiques incroyables. C’est un joueur merveilleux ! »

La raison de la sortie de Désiré Doué à la pause

« Ce n’est rien. Il était un peu fatigué. On l’a changé pour ça. »

La victoire de Monaco à Lens, une piqure de rappel pour le PSG avant la Ligue des champions ?

« Qui peut penser que c’est déjà réglé ? Ce sera le deuxième match et si Monaco gagne, il passe. Nous devons jouer de la même manière et chercher à gagner. »

Illia Zabarnyi peut-il un jour évoluer au milieu de terrain pour bénéficier de sa relance ?

« C’est un très grand joueur mais c’est un défenseur central. Un milieu, c’est plus un joueur avec des qualités individuelles en plus. C’est plus un attaquant qu’un défenseur, un milieu. Je suis très content du niveau de Zabarnyi. C’est sa première saison et c’est toujours difficile d’avoir de la confiance en arrivant. »



































