L’entourage de Dembélé dément avoir refusé une offre de prolongation

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, l’avenir d’Ousmane Dembélé cristallise les attentions ces derniers jours. Et son entourage a démenti les dernières rumeurs.

Auteur d’une année 2025 historique avec le PSG sur le plan collectif et individuel, Ousmane Dembélé occupe désormais une place importante dans l’effectif des Rouge & Bleu. Mais depuis quelques jours, son avenir est au centre des débats. Freiné par des pépins physiques cette saison, le numéro 10 des Rouge & Bleu voit son contrat prendre fin en juin 2028 avec le club de la capitale. Et à deux ans et demi du terme de son bail, la direction parisienne se penche sur son cas.

Aucune offre soumise par le PSG

Ce week-end, RMC Sport indiquait que le board du PSG avait entamé des discussions en vue d’une prolongation de contrat de son Ballon d’Or. Et rapidement, plusieurs sources avaient affirmé que l’international français allait refuser l’offre parisienne, jugeant la proposition insuffisante au regard de son nouveau statut. Mais l’entourage du joueur a tenu à sortir du silence. Contacté par Le Parisien, l’entourage de l’attaquant de 28 ans « dément catégoriquement avoir refusé une proposition de contrat du Paris Saint-Germain et assure que, pour l’instant, le club ne lui a rien soumis. Les différentes parties devraient être amenées à approfondir le sujet dans les prochaines semaines. »

Si la situation n’a pas évolué entre les deux parties, le champion d’Europe a déjà émis l’envie de poursuivre l’aventure avec son attaquant. Mais pour l’heure, aucune proposition n’a encore été formulée. De son côté, le champion du monde 2018 se concentre pleinement sur le terrain, lui qui a été gêné par de nombreux pépins physiques lors de la première partie de saison.