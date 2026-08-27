L’entraînement du PSG sans Dembélé, mais avec Barcola

À la veille du match face au LOSC ce vendredi soir, le PSG s’est entraîné une dernière fois au Campus de Poissy. Une séance collective qui s’est déroulée sans Ousmane Dembélé, mais avec Bradley Barcola.

En ouverture de la 2e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+). Pour cette rencontre, Luis Enrique devra encore opérer des choix forts pour revenir de ce déplacement dans le Nord avec les trois points. À la veille de ce match, les Rouge & Bleu se sont entraînés une dernière fois au Campus PSG.

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Dembélé laissé au repos, Barcola présent mais sur le départ

Comme attendu, Ousmane Dembélé n’était pas présent à la séance du jour. En accord avec le coach et le staff du PSG, le Ballon d’Or 2025 a été laissé au repos jusqu’à lundi et n’affrontera donc pas les Nordistes ce vendredi. Concernant Bradley Barcola, il était bien présent à l’entraînement. Le numéro 29 parisien est très proche de rejoindre Liverpool, après trois saisons passées au club, mais attend encore le feu vert de sa direction pour filer en Angleterre. Également en instance de départ, Ibrahim Mbaye était, lui aussi, présent avec ses coéquipiers. Absent du groupe lors du déplacement au Stade Rennais, Senny Mayulu a bien participé à la séance du jour.

Les joueurs présents à l’entraînement du jour

Gardiens : Longoni, Chevalier, Safonov

: Longoni, Chevalier, Safonov Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : F.Ruiz, Akliouche, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Ndjantou, J.Neves

: F.Ruiz, Akliouche, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Ndjantou, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, F.Torres, Doué, Godts, Barcola, Mbaye