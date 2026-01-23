L’entraîneur de Newcastle donne des nouvelles de Bruno Guimaraes

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Newcastle en Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle Bruno Guimaraes est incertain.

Le PSG voudra conserver sa place dans le top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions mercredi soir avec sa rencontre – au Parc des Princes – contre Newcastle lors de la huitième et dernière journée de la phase régulière de la Champions League. Si le club de la capitale pourrait faire sans de nombreux joueurs, les Magpies pourraient, eux, être privés de leur capitaine, Bruno Guimaraes.

« La gravité de sa blessure reste inconnue »

Le milieu de terrain brésilien est sorti blessé à la cheville droite contre le PSV Eindhoven (3-0) mercredi soir. Présent en conférence de presse deux jours avant sa rencontre de Premier League contre Aston Villa, Eddie Howe, le coach du club anglais, a évoqué l’état de santé de son capitaine. « Au sujet de Bruno, on espère que ce n’est pas trop sérieux. Mais la gravité de sa blessure reste inconnue. J’en ai parlé avec lui, c’est un gars qui ne lâche rien, donc on va se donner toutes les possibilités qu’il joue ce week-end. On verra, lance le coach des Magpies dans des propos relayés par le Chronicle Live. On va essayer de prendre la bonne décision, afin de le protéger sur le long terme. Bruno, il nous fait gagner des matches, c’est une inspiration, on a besoin de lui. On va prendre en compte tous les paramètres et on prendra la bonne décision.«