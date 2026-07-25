L’entrée fracassante du Real dans le dossier Yan Diomande

Pour renforcer son attaque, le PSG aimerait s’offrir les services de Yan Diomande. Le club de la capitale a vu un concurrent passer à l’action ces derniers jours, le Real Madrid.

C’est l’un des dossiers qui devrait animer le mercato estival. Auteur de bonnes prestations avec le RB Leipzig la saison dernière (36 matches, 13 buts et 10 passes décisives), Yan Diomande est courtisé par les plus grands clubs d’Europe. Le PSG, avec qui il a un accord pour un futur contrat de cinq ans, tente de convaincre le club allemand de lui céder. Mais Liverpool, Arsenal, Manchester City ou bien encore le Real Madrid aimeraient aussi s’offrir les services de l’international ivoirien (19 ans). Le club espagnol aurait d’ailleurs officiellement bougé dans ce dossier.

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Le Real Madrid a fait une offre à Leipzig

Selon les informations de The Athletic, le Real Madrid aurait entamé des discussions avec le RB Leipzig au sujet de Yan Diomande. Les Madrilènes rechercheraient un ailier droit capable d’apporter de la concurrence dans ce secteur, assure la parution sportive. Le coach des Merengue, José Mourinho, validerait cette piste. De son côté, Fabrizio Romano indique que le Real Madrid a déjà envoyé une offre officielle au RB Leipzig. Cette dernière s’élève à 90 millions d’euros plus dix millions d’euros de bonus. Le spécialiste du mercato explique que cette offre a été refusée par le club allemand, qui souhaite récupérer bien plus que 100 millions d’euros pour son joueur. Fabrizio Romano avance que le Real Madrid va poursuivre les discussions. Il indique que le PSG, qui négocie avec Leipzig depuis des semaines, n’a pas encore trouvé d’accord avec le club allemand. Le spécialiste du mercato avance que Manchester City et Arsenal ont contacté le joueur ces derniers jours mais que ce dernier n’a pas ouvert les portes. Le journaliste Jorge Picon confirme également que le Real Madrid se lance à l’assaut de Yan Diomande. Ce dernier explique que le club madrilène a des contacts avec le clan du joueur depuis la saison dernière, alors qu’il a contacté Leipzig que seulement depuis quelques jours. Jorge Picon assure que l’international ivoirien avait décidé d’aller au PSG jusqu’à ce que le Real Madrid fasse son apparition. Il explique que ce dossier pourrait se conclure aux alentours de 120 millions d’euros, bonus compris. Le joueur a fait savoir qu’il avait envie de partir. Jorge Picon conclut en indiquant que ce dossier pourrait rapidement se conclure. Enfin, Matteo Moretto explique que si le PSG reste en course pour Diomande, les demandes trop élevées du RB Leipzig ont empêché la conclusion du deal et donc permis au Real Madrid de s’intéresser au joueur.

🚨⚪️ Real Madrid sent €100m official bid to RB Leipzig this week: €90m plus €10m add-ons proposal on the table.



RB Leipzig have rejected as they ask for more than €100m to let Diomandé leave.



Real remain in talks.



🔴🔵 PSG, in talks for weeks but no agreement yet with RB. pic.twitter.com/c8U9x0vknr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026