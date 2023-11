En prévision du mercato hivernal, les dirigeants du Paris Saint-Germain devancent ses concurrents et s’activent sur Leny Yoro, jeune défenseur central espoir du LOSC.

Le mercato hivernal s’approche à grand pas. Dans l’idée de consolider l’effectif, les dirigeants parisiens s’activent pour trouver de quoi renforcer la défense et le milieu de terrain. En effet, si tout semble marcher comme sur des roulettes pour la ligne offensive du Paris Saint-Germain, les premières limites défensives sont vite apparues lors des matchs à forte intensité. De plus, la situation qui se complique avec les différentes blessures à rallonge des joueurs importants. Une posture qui ne semble pas plaire au directeur sportif, Luis Campos, qui se précipite déjà ses sur premières détections.

Leny Yoro, la priorité pour cet hiver

Qui d’autre que la découverte défensive de ce début de saison de Ligue 1 pour faire rêver ses supporters ? À seulement 18 ans, et 25 rencontres de championnat dans les pieds, Leny Yoro s’est déjà fait remarquer par les plus belles écuries européennes. Titulaire indiscutable dans la charnière du LOSC depuis l’été dernier, le Français étonne tous les week-ends au cœur de la deuxième meilleure défense de Ligue 1. En tête de devancer tous les potentiels futurs concurrents, tels que le Real Madrid ou le Bayern Munich, les dirigeants parisiens foncent sur la pépite lilloise. Selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos ferait même de l’international espoir sa grande priorité pour la prochaine période de transferts. Recruter Leny Yoro et le laisser 6 mois en prêt au LOSC pour terminer la saison pourrait être une solution.