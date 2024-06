Leo Messi : « Cela ne s’est pas passé comme je l’espérais »

Le mercato 2021 marquait l’arrivée de Leo Messi au PSG. Un transfert aussi incroyable qu’inattendu. Cependant, l’histoire ne s’est pas déroulée comme prévu, que ce soit du côté du club de la capitale comme de la Pulga.

Un coup de tonnerre retentissait sur la planète foot en août 2021 : Lionel Messi s’engageait au PSG libre de tout contrat. Ce transfert marquait un changement majeur dans sa vie après plus de 20 ans à Barcelone. À Paris, il a rencontré des difficultés d’acclimatation, tant sur le plan personnel que professionnel. S’adapter à une nouvelle ville, un nouveau championnat et une nouvelle équipe a été un défi pour lui. Ses performances ont souvent été entravées par une difficulté à retrouver sa forme habituelle, mais aussi certainement, par un manque de volonté. Malgré quelques moments de brillance, Messi n’a pas pleinement répondu aux attentes élevées. Si son recrutement avait aussi un but médiatique, le PSG n’a pas réussi à remporter la Ligue des Champions, l’un des principaux objectifs de son projet sportif. Après deux saisons marquées par ces défis personnels et des résultats plutôt mitigés, l’Argentin a quitté le club de la capitale en juin 2023 pour rejoindre l’Inter Miami en MLS. Récemment, il est revenu sur son séjour à Paris auprès de ESPN.

Les difficultés d’adaptation confirmées

« Je n’ai rien contre eux, mais malheureusement, cela ne s’est pas passé comme je l’espérais. Personnellement, j’ai eu du mal avec le changement. C’était très difficile pour nous. Ça m’a beaucoup affecté émotionnellement. Mais, pendant mon séjour à Paris, j’ai vécu la meilleure chose qui me soit arrivée : devenir champion du monde. À Paris, les voisins sonnaient pour que mes fils arrêtent de jouer au ballon. C’était difficile pour nous. » Une déclaration qui résume bien son passage sous les couleurs Rouge & Bleu : mitigé.