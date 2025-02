Léo Yobé, joueur du Stade-Briochin : « Ils sont injouables. C’est là où on voit qu’ils ont évolué », à propos du PSG

Le PSG a géré son quart de finale de Coupe de France face au Stade-Briochin (N2) en l’emportant aisément sur le score de 7 buts à 0.Un score fleuve qui marque le respect des hommes de Luis Enrique pour leurs adversaires et la compétition.

A l’occasion des quarts de finale de Coupe de France, le PSG a affronté le Stade-Briochin (N2) ce mercredi au Roazhon Park. Les Parisiens ont acquis la qualification en demi-finale de la compétition grâce notamment à un triplé de Gonçalo Ramos (36′, 49′, 58′). Outre les réalisations de l’attaquant portugais, Joao Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu et Ousmane Dembélé y sont allé de leur but. Ainsi, les joueurs de Luis Enrique l’ont remporté 0-7 face aux Bretons évoluant en National 2. Au sortir de la rencontre, Léo Yobé a livré ses impressions en zone mixte : « Ils sont injouables. Je pense qu’on l’a vu ce soir. Malgré qu’on a donné le maximum, ça reste une équipe très forte, quasiment injouable, elle l’a encore prouvé ce soir. C’était compliqué pour nous« , a déclaré le milieu de terrain briochin.

A lire aussi – Luis Enrique en conférence de presse : « Ce que je vois me plaît beaucoup »

Ce dernier, joueur de 26 ans, a poursuivi en soulignant une différence entre le PSG d’avant et celui d’aujourd’hui : « C’est là qu’on voit qu’ils ont évolué par rapport à certaines années où à 2 / 3 – 0 ils se contentaient de gérer. Là on voit qu’à 4 / 5 / 6 ils continuent à presser. Franchement sur cette équipe là il n’y a rien à dire. Ils ont été classes du début à la fin, que ce soit en dehors ou sur le terrain. On les remercie pour ça, et pour le respect qu’ils ont montré« .