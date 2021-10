Ce soir, le PSG s’est imposé contre Lille (2-1) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Une nouvelle fois, les Rouge & Bleu se sont imposés dans les dernières minutes du match, cette fois-ci grâce à Angel Di Maria passeur décisif et buteur. À l’issue de la rencontre, Leonardo s’est présenté en zone mixte. Extraits choisis.

Il demande du respect

« Il y a des gens qui ont envie de se faire beau en parlant du PSG. C’est un peu une promotion personnelle. Un peu de respect. Tu peux critiquer, chacun dans son rôle, en disant que tu n’aimes pas. Mais faire une promotion personnelle, c’est un peu moins beau, tance le directeur sportif parisien dans des propos relayés par RMC Sport. C’est pour ça qu’on demande à tout le monde de se calmer un peu. Aujourd’hui, même si on ne joue pas comme on veut, on fait dix victoires, un nul, une défaite. On a aujourd’hui dix points d’avance en tête de la Ligue 1. En Ligue des champions, on a sept points, deux victoires et un nul. C’est un fait. On ne joue pas comme on veut? Oui, d’accord. On est sur un chemin, on gère tout. Il n’y a jamais eu un manque d’efforts: c’est la quatrième fois qu’on gagne comme ça. Ok on a été menés, mais à la fin c’est 2-1. C’est une caractéristique d’une équipe qui a envie.«

Leonardo critique les journalistes

« On est plus inquiets par rapport à Instagram, la photo, ou ils étaient… on parle plus de ça. Cela gêne. On accepte le fait de ne pas être comme on veut et d’avoir encore du chemin. Mais vous ne pouvez pas parler de Messi, Mbappé, Neymar ou du coach comme ça! Ou de Ramos. Ramos, c’est la presse espagnole qui est là et a envie de dire… la presse espagnole joue et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Mais on savait tout, on sait tout, on sait ce qu’il se passe. Neymar est injustement critiqué. Ce soir, il a fait un très grand match. Si c’était un joueur qui faisait la fête tous les jours, il ne ferait pas un match comme ça, c’est impossible.«

Le travail de Pochettino

« C’est comme si le coach ne savait pas ce que c’était un fonds de jeu, qu’il ne comprend rien. Il cherche, on cherche. Pochettino, avant d’arriver c’était un top 5 maintenant, soi-disant, il ne comprend plus rien. On a changé des choses. Les comptes, on les fera à la fin. On est pressés au PSG, c’est normal. Avec une équipe comme ça, on veut gagner cette année, c’est sûr. Si on va réussir, je ne sais pas. Qu’on a tous les moyens, j’en suis convaincu. On a un coach, on a un effectif très important. Pourquoi je serais inquiet ? On peut être mieux. Si on regarde ce qu’on a, pourquoi je serais inquiet ?«