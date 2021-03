Avec sa victoire contre Lyon ce soir (2-4), le PSG a repris la tête de la Ligue 1 à la différence de buts. Leonardo, directeur sportif parisien, a félicité son équipe qui a réalisé son meilleur match en championnat depuis quelques semaines.

“C’était très certainement le meilleur match que l’on a fait ces dernières semaines. On a très bien joué après c’est normal que Lyon revienne dans le match, ils ont une bonne équipe aussi. C’est une chose importante parce que chaque fois que cette équipe a eu besoin de confirmer, ils ont confirmé, lance Leonardo sur Canal Plus. Que ce soit à Manchester, à Barcelone et aujourd’hui pour revenir en tête du championnat. Je suis très très satisfait. On ne peut pas oublier la saison que l’on vit, que tout le monde vie pas seulement le PSG. C’est une saison très compliqué et difficile. […]Notre coach est arrivé en janvier, il a eu le Covid et est resté 15 jours isolé. Je suis très content pour lui aussi. […]Après on a eu des hauts et des bas. On a perdu contre Nantes et une semaine après on gagne ici. Honnêtement, je suis très très content de ce que l’on a fait depuis quelque temps.”

Leonardo qui s’est penché sur les prochains matches qui attendent le PSG. “Malheureusement on va voir certains de nos joueurs jouer un peu partout dans le monde à part les Sud-Américains. […]On va revenir de deux semaines de trêve avec des matches contre Lille, Le Bayern, Strasbourg et encore le Bayern mais c’est pour tout le monde pareil. Honnêtement j’ai plus confiance avec ce que l’on voit, ça donne de l’optimisme. C’est une équipe qui devient une équipe et comme je l’ai dit, je suis très très content pour Mauricio. L’avenir de Mbappé ? Son 100e but ça, ça fait plaisir. Si on voit ses performances ces derniers temps c’est pas mal. 100 buts à 22 ans c’est incroyable. Aujourd’hui, ce n’est pas le moment de parler de ça. […]On va arriver à un moment où ce sera plus clair par rapport à son futur.“