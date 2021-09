Ce dimanche, Leo Messi va réaliser ses grands débuts avec le PSG au Parc des Princes contre l’Olympique Lyonnais (21h00). Un événement qui sera mondialement suivi et les supporters parisiens attendent ce moment avec impatience. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe a consacré sa Une sur le contrat de Leo Messi et son salaire annuel. Une couverture qui a fortement déplu le directeur sportif parisien Leonardo, qui a immédiatement démenti avec vigueur ces informations pour RMC Sport.

« On ne peut pas accepter de sortir ça en première page d’un journal comme L’Equipe. C’est inacceptable. C’est tout à fait faux. Je voulais vous le dire. Je pense que c’est un manque de respect et on n’a pas aimé. Je ne comprends pas le timing. C’est vraiment très loin de la vérité. La durée du contrat, c’est deux ans. Il n’a pas d’option, obligatoire ou pas obligatoire. C’est faux, ce n’est pas ça et on n’a pas aimé«