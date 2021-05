Leonardo : “Pochettino a deux ans de contrat au PSG, et on est très contents”

Les Féminines du PSG ont réalisé un grand pas vers le titre de champion de France ce dimanche soir. Opposées à l’OL en match en retard de la 16e journée de D1 Arkema, les Parisiennes ont obtenu un match nul important (0-0) leur permettant de garder un point d’avance au classement sur leur adversaire du soir. Les Rouge et Bleu devront bien terminer le travail la semaine prochaine face à Dijon pour remporter le premier titre de champion de leur histoire. Après ce match nul, le directeur sportif du PSG, Leonardo, est revenu sur la prestation de son équipe. Il a également fait le bilan de la section masculine, au micro de Canal Plus.

Champion de France ?

Leonardo : “Calme, il reste un match. Calme, calme, calme, calme. Je viens de dire aux joueuses qu’il reste encore un match. Ce n’est pas fini, on est champion de rien. On reste concentrés, on joue Dijon chez nous mais ce n’est pas fini. Mais je suis très fier parce qu’aujourd’hui on était confrontés à l’équipe qui a dominé les dernières années en Europe. On avait battu Lyon en Champions League. Aujourd’hui, on fait un match nul très important qui nous met en bonnes conditions pour jouer le dernier match avec pour objectif de gagner pour la première fois le titre de champion de France dans notre histoire. C’est beaucoup de plaisir.”

Est-il aussi tendu que lorsqu’il suit l’équipe masculine ?

Leonardo : “Honnêtement, c’est quelque chose qui me tient à coeur. Quand je suis arrivé pour la première fois en 2011, on avait commencé avec le football féminin. Quand j’étais parti, le projet n’était pas fini. Puis quand je suis revenu (été 2019), c’était une équipe où il manquait la dernière étape, même psychologique. Avec le Covid, c’était très compliqué mais je pense qu’on a atteint le niveau européen. On est arrivé en demi finales de Champions League et on a perdu deux fois contre le champion (Barcelone).”

L’ambition du PSG dans le football féminin ? Va-t-il continuer à mettre les moyens nécessaires pour maintenir le niveau ?

Leonardo : “Oui c’est sûr, on va le faire. Je pense que la concurrence va beaucoup monter. En Angleterre, ils ont signé un contrat important de droits TV qui va donner aux clubs un moyen de se maintenir ou de s’améliorer par rapport au passé. Ce sera dur de se maintenir dans l’hégémonie française où le PSG et l’OL arrivent en demi-finales (de Ligue des champions) tout le temps. Ça sera difficile mais on a envie de maintenir le niveau et on va mettre les moyens pour ça.”

Un départ d’Echouafni et l’arrivée du duo Prêcheur / Ramé ?

Leonardo : “C’est trop tôt (pour en parler). On fera le bilan à la fin. On aura le dernier match le 4 juin et après on verra tout, avec le temps nécessaire. Mais, je suis très content de ce qui se passe et le coach aussi. Après, on verra ce que l’on fait mais ce n’est pas le moment de faire les comptes. Je pense qu’on doit bien finir, gagner le match contre Dijon et confirmer notre première place.”

Comment a-t-il vécu le succès de Tuchel avec Chelsea en C1 ?

Leonardo : “Ah, je croyais que c’était une autre question (rires), je m’attendais au pire. J’étais tranquille. Ça c’est le football, c’est normal. Ce sont des choses qui se passent. Je suis content de voir un entraîneur qui est passé au PSG. C’est sûr que le PSG a fait un choix. Après, ce sont des cycles dans un club. C’est très bien pour Thiago Silva aussi, même s’il s’est blessé. Maintenant, ça c’est le football. Pour nous, on est très proche. On était arrivé en finale la saison passée mais cette année ce n’était pas possible. Chez les garçons, si on regarde la saison qu’on fait, elle est très positive.”

Le bilan de l’équipe masculine

Leonardo : “Beaucoup de choses positives, on est arrivés en demi-finale de C1. En championnat, on a eu des soucis au début avec beaucoup de blessures. Pour tout le monde c’était comme ça. Lille a fait un championnat très important. La Ligue 1 était très excitante en arrivant à la dernière journée avec toutes les émotions qu’on a vécu. Puis vainqueur de la Coupe de France. Si on regarde ce qu’on a fait les deux dernières années, moi je suis content. On ne peut pas aussi oublier la difficulté qu’on a eu dans ce mercato. On a eu des opportunités qui nous ont beaucoup donné. On était compétitif. Il y a un entraîneur qui est arrivé au mois de janvier où ce n’était pas facile. Il a bien pris l’équipe. On a réussi à être très compétitif face à Barcelone et le Bayern, dans des matches de très haut niveau. Après, tu perds face à Manchester City, qui travaille depuis six ans avec un entraîneur très important comme Guardiola. On est dans la cour des grands.”

Pochettino ?

Leonardo : “(rires) T’as perdu l’opportunité pour une soirée.”

Sur les ondes d’Europe 1 et France Bleu Paris, le directeur sportif parisien, Leonardo, a donné son avis sur le dossier Pochettino. “Mauricio Pochettino a deux ans de contrat au PSG, et on est très contents.”