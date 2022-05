La saison 2021-2022 du PSG arrive bientôt à son échéance et de nombreux changements sont espérés au sein du club. Malgré le 10e titre symbolique en championnat, les Parisiens ont réalisé une saison décevante avec les pertes du Trophée des Champions et de la Coupe de France et une désillusion en Ligue des champions face au Real Madrid. Ainsi, une révolution est attendue selon certains médias, aussi bien dans l’organigramme du club qu’au sein de l’effectif. Et le milieu de terrain sera l’un des chantiers des prochains mois. Depuis plusieurs semaines, deux noms sont régulièrement associés au PSG : Paul Pogba (Manchester United) et Aurélien Tchouameni (AS Monaco). Si le premier représente une opportunité de marché grâce à son statut d’agent libre à partir du 30 juin, le milieu monégasque présente des caractéristiques intéressantes pour apporter une plus-value à l’entrejeu des Rouge & Bleu.

Leonardo préfèrerait la piste Pogba à celle de Tchouaméni

Cependant, si Aurélien Tchouaméni figure bien dans la short-list du PSG, la concurrence est de taille dans ce dossier avec les présences de Liverpool et du Real Madrid. De son côté, l’ASM demanderait une somme de 75M€ pour son néo-international français. Et à ce jour, le club anglais semble être en pôle position pour s’attacher les services du joueur de 22 ans, d’après les informations du Foot Mercato. « Cela tombe bien, Tchouameni est très chaud pour rejoindre les bords de la Mersey et l’option Reds est pour le moment prioritaire à ses yeux. » De plus, la somme demandée par Monaco ne serait pas un frein pour le finaliste de la Ligue des champions. De son côté, le Real Madrid n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier et présente quelques arguments pour faire changer d’avis l’ancien Bordelais. « C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le club de Florentino Pérez est revenu aux nouvelles auprès de l’entourage du joueur pour tenter de convaincre le brillant milieu monégasque de rallier la capitale espagnole. »

Concernant le PSG, il ne semble pas donner sa priorité à Aurélien Tchouaméni (22 ans). En effet, toujours selon FM, le directeur sportif des Rouge & Bleu – Leonardo – opterait plutôt pour le choix Paul Pogba (29 ansà. De plus, les incertitudes autour des avenirs de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino et Leonardo freinent les dossiers mercato du club de la capitale.