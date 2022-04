Leonardo presque pas inquiété au PSG

Les dernières performances parisiennes ont presque fait oublier la déroute face au Real Madrid. Après cet énième échec en Ligue des Champions, plusieurs cadres étaient pointés du doigt tels que Nasser Al-Khelaïfi, Mauricio Pochettino ou encore Leonardo. Le président devrait rester et l’entraîneur argentin ne serait pas contre poursuivre l’aventure. Pour ce qui est du directeur sportif, il poursuit son travail normalement et ne se sent pas inquiété pour son avenir au PSG, selon le site GOAL.

En interne, on raconte que Leonardo est affecté mais pas résigné après la défaite contre le Real Madrid. Selon GOAL, le Brésilien n’a pas changé sa manière de travailler et a le sentiment que rien ne bougera dans les mois à venir. Il a évidemment craint pour son poste après la déroute madrilène mais se sent désormais plus tranquille. Dans l’article écrit par GOAL, on peut aussi lire que du côté de Doha, on répète qu’aucune décision ne sera prise avant l’obtention du titre de champion de France. La direction ne veut prendre aucun décision hâtive.

La vision sportive et les choix de recrutement de Leonardo sont largement critiqués mais le Brésilien continue de s’activer en coulisse. Selon GOAL, sa mission est d’être au plus près de l’équipe première jusqu’à l’obtention du 10e titre. Ensuite, il se concentrera uniquement sur le mercato, même s’il a déjà entamé son mercato estival. Il y a dans un premier temps le dossier Paul Pogba où Leonardo entretient les contacts avec le joueur et son agent Mino Raiola. Pour Ousmane Dembélé en revanche, il devrait revenir à la charge après l’obtention du titre. En amont, il travaille prioritairement sur la levée de l’option d’achat de Nuno Mendes, rapporte GOAL. Toujours selon le informations du site, le directeur sportif se concentre également sur les prolongations de Kylian Mbappé, Xavi Simons et les signatures des contrats d’Ismaël Gharbi, d’Ayman Kari mais aussi de Warren Zaire Emery.