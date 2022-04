Leonardo veut absolument recruter Pogba au PSG

Le milieu de terrain du PSG a été l’une des grandes interrogations de la saison. À l’approche du mercato, la direction parisienne s’active pour trouver des joueurs qui puissent accompagner Marco Verratti. Le dossier le plus chaud est celui de Paul Pogba et Leonardo met tout en oeuvre pour recruter le milieu mancunien.

Selon Foot Mercato, Leonardo était de passage à Doha pendant la trêve et a fait le forcing auprès de l’état-major du club de la capitale pour recruter Paul Pogba. Le directeur sportif parisien estime que Pogba est la recrue majeure que le PSG doit boucler. Par ailleurs, une offre a été formulée par le Paris Saint-Germain pour le joueur français, selon Foot Mercato et le Manchester Evening News. Néanmoins, l’offre serait inférieure à celle de Manchester United pour son joueur. De plus, la Pioche aurait une préférence pour la Juventus Turin, son ancien club. Mais le joueur de 29 ans, en fin de contrat cet été, ne serait pas contre une arrivée dans la capitale française.