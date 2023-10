L’équipe de France Espoirs surclassent Chypre, Zaïre-Emery remplacé à la mi-temps

Ce mardi après-midi, l’équipe de France Espoirs affrontait Chypre dans le cadre des qualifications à l’Euro 2025. Et les coéquipiers du titi du PSG, Warren Zaïre-Emery, se sont largement imposés (9-0).

Ce mardi après-midi, l’équipe de France Espoirs jouaient son quatrième match sous l’ère Thierry Henry. Après trois victoires en trois matches, les jeunes Français affrontaient Chypre pour leur troisième journée de la phase de qualification à l’Euro 2025. Comme depuis la prise de fonction du champion du monde 98, Warren Zaïre-Emery était titulaire et capitaine. Bradley Barcola débutait lui sur le banc. Cette rencontre a été à sens unique et les Bleuets ont rapidement ouvert le score avec un but contre son camp d’Antoniou (1-0, 13e). Arnaud Kalimuendo allait ensuite s’offrir un doublé (30e, 45e), entre coupé d’un but d’Akliouche (4-0, 39e). Les Français rentraient aux vestiaires avec ce très bel avantage de quatre buts.

A voir aussi : PSG : La prolongation de Zaïre-Emery en bonne voie

Barcola passeur décisif

Au retour des vestiaires, Warren Zaïre-Emery n’a pas repris sa place sur le terrain. Le numéro 33 du PSG a été remplacé par Lepenant. Sur le banc, il avait une poche de glace sur la cheville. On devrait en savoir plus à son sujet dans les prochaines heures. Autre Parisien convoqué par Thierry Henry, Bradley Barcola est entré en jeu à la 55e minute. Il a participé au festival des Bleus en offrant une passe décisive à Rayan Cherki sur le sixième but des Bleuets. Ils s’imposeront finalement 9-0, plus large victoire de leur histoire. Ils poursuivent leur sans-faute avec une troisième victoire en trois matches de qualifications à l’Euro 2025. Prochain rendez-vous, le déplacement en Autriche le 17 novembre à 20h30.