L’équipe de France se qualifie pour les demies, Dembélé buteur

Ce jeudi soir, l’équipe de France affrontait le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde. Dans un match totalement dominé, la France s’est qualifiée grâce à des buts de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Le premier quart de finale de la Coupe du monde opposait l’équipe de France au Maroc ce jeudi soir. Dès le début de la rencontre, les Bleus prennent le contrôle du match et se procurent les meilleures occasions. Le Maroc se contente de défendre et ne se montre pas dangereux en attaque. Les Français butent sur une bonne défense marocaine mais vont avoir une possibilité d’ouvrir le score. Lancé en profondeur par Olise, Mbappé est fauché par Mazraoui dans la surface et obtient un penalty. Après trois minutes d’analyse, l’arbitre de la rencontre confirme le penalty. Kylian Mbappé se présente et, après une course peu anodine, voit sa frappe être stoppée par Bounou (29e). Le gardien marocain va ensuite repousser une tentative de Désiré Doué (35e) avant de voir une frappe de Lucas Digne s’écraser sur la barre (45e+2). Les deux équipes rentrent finalement aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

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Warren Zaïre-Emery joue ses premières minutes de la compétition

En seconde période, les Marocains vont se montrer un peu plus dangereux dans les premières minutes, se procurant quelques situations. Les Bleus vont se procurer une nouvelle situation avec Kylian Mbappé (56e) avant que l’ancien joueur du PSG ne réussisse à tromper la vigilance de Bounou. Trouvé par Désiré Doué de la tête à l’entrée de la surface, le capitaine de la France enroule une frappe du droit précise, qui file dans le petit filet du but marocain (1-0, 60e). Avec ce huitième but lors de cette Coupe du monde 2026, il valide la domination des Bleus dans ce match. La France va continuer à pousser et réussir à prendre une avance plus conséquente. Servi par une déviation de Mbappé, Ousmane Dembélé s’avance dans la défense marocaine et enroule parfaitement sa frappe pour tromper Bounou, qui touche le ballon en vain (2-0, 66e). Avec ce but du numéro 10 du PSG, son cinquième dans ce Mondial, la France a fait un grand pas vers une qualification en demi-finale. La fin de rencontre est moins prolifique et est marquée par un fait de jeu. Kylian Mbappé va s’asseoir dans le rond central et demander le changement (77e). Il grimaçait en sortant du terrain. Il faudra suivre dans les prochaines heures pour en savoir plus. En même temps que cette sortie, Désiré Doué a laissé sa place à Bradley Barcola. Le numéro 14 du PSG a été le meilleur offensif français ce jeudi, déstabilisant ses adversaires avec ses dribbles et se montrant dangereux avec plusieurs tentatives dangereuses. Il est aussi passeur décisif pour le premier but des Bleus. L’ancien Lyonnais a apporté sa vivacité sur son côté gauche et s’est procuré une occasion avec une frappe repoussée en corner par Bounou (88e). Alors qu’il n’avait pas été utilisé depuis le début de la compétition, Warren Zaïre-Emery est entré en jeu et a joué une vingtaine de minutes. La France s’est donc qualifiée pour les demi-finales (2-0) et attend son adversaire. Il s’agira de l’Espagne ou de la Belgique, qui s’affrontent demain soir (21 heures).