L’Equipe fait le point sur l’avenir des titis du PSG

Le PSG possède l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur centre de formation de France. Certains titis parisiens arrivent à se faire une place dans le groupe professionnel du PSG, alors que d’autres préfèrent quitter Paris avant leur premier contrat professionnel pour espérer lancer plus leur carrière professionnelle. Ce mercredi, l’Equipe fait un point sur le dossier des titis parisiens. En ce qui concerne Xavi Simons, apparu à deux reprises sous le maillot Rouge & Bleu, les dirigeants parisiens souhaitent le prolonger, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2022. Jeune le plus utilisé (442 minutes) cette saison, Timothée Pembélé “va prendre le temps de la réflexion au sujet de son avenir immédiat. Avec l’objectif de gagner en temps de jeu la saison prochaine.” Cela pourrait passer par un prêt. Et dans cette optique, trois clubs de Ligue 1 s’intéressent à lui indique le quotidien sportif sans pour autant donner les noms. “Edouard Michut (2023) dispose d’une proposition de prolongation de contrat mais son faible temps de jeu sur des matches sans enjeu l’incite à la réflexion. Kenny Nagera (2023) pourrait prolonger et être prêté. Apparu dans le groupe, le prometteur Abdoulaye Kamara (2022) n’a toujours pas signé pro. Des discussions ont eu lieu avec Paris et d’autres clubs. Pour l’instant, il n’a pris aucune décision. Ismaël Gharbi (2022) poursuivra sa progression dans le groupe U19, ambitieux en Youth League.” Pour El Chadaille Bitshiabu (16 ans), il pourrait être appelé dans la rotation parisienne dès la saison prochaine.

En ce qui concerne les jeunes titis parisiens prêtés, plusieurs options se présentent. Le PSG a levé la clause de rachat de l’attaquant Arnaud Kalimuendo. Son avenir devrait être discuté dans les prochains jours. Bandiougou Fadiga pourrait être prolongé et prêté une nouvelle fois. Brest – où il a joué les six derniers mois de la saison 2020-2021 – serait intéressé même si des discussions avec des clubs étrangers, notamment allemand, pour un achat sont également possible. Eric Junior Dina Ebimbe, de retour d’un prêt à Dijon, pourrait prolonger. Garissone Innocent ne verra pas Caen lever l’option s’achat de son prêt et malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023, ne devrait pas être parisien la saison prochaine. “Les membres de la génération 2001 – Maxen Kapo, Alexandre Fressange, Massinissa Oufella, tous en fin de contrat en 2022 -, qui n’ont pas joué cette année faute de compétition, sont appelés à partir. Comme le milieu Tidjany Chabrol (18 ans)“, conclut l’Equipe.