L’équipe U19 du PSG sacrée championne de France

Ce dimanche après-midi, l’équipe U19 du PSG affrontait celle d’Auxerre en finale du championnat. Et les Parisiens se sont imposés (2-1) grâce à un très bon Senny Mayulu.

Quinze jours après avoir battu Marseille (2-0) en demi-finale, l’équipe U19 du PSG affrontait Auxerre en finale du championnat de France. Dans un début de match totalement dominé par les joueurs de Zoumana Camara, ce sont les Auxerrois qui vont ouvrir le score. Sur le côté droit de la défense parisienne, Yoram Zague se fait déborder. L’attaquant de l’AJ Auxerre se présente ensuite dans la surface du PSG et propulse le ballon dans le but de Guri (0-1, 11e). Cette ouverture du score ne va pas perturber les Parisiens, qui vont rapidement repartir de l’avant. Après plusieurs occasions, dont une très grosse pour Mbaye, lancé en profondeur et seul face au gardien, voit sa tentative repousser par le gardien auxerrois, les titis vont réussir à égaliser. Trouvé sur le côté gauche de la défense d’Auxerre, Senny Mayulu centre en retrait et voit le ballon être dévié dans son propre but par un défenseur de l’AJA (1-1, 19e). Après cette égalisation, le PSG va continuer à pousser et réussir à marquer une deuxième fois. Lancé en profondeur, Senny Mayulu va réussir à tromper le gardien auxerrois d’une belle frape croisée (2-1, 34e). Les Parisiens rentreront aux vestiaires avec ce léger avantage.

Une deuxième mi-temps moins intensive

En seconde période, le PSG va poursuivre sa domination, se procurant de très nombreuses occasions, mais ne parvenant pas à aggraver le score. De son côté, Auxerre tentera des timides incursions dans la moitié de terrain parisienne, mais sans réussir à se montrer dangereux. La fin de match, entre les changements et les crampes des joueurs, sera hachée. Le PSG scellera la rencontre. Le gardien auxerrois monté dans les dernières secondes, Sangaré tente une frappe en dehors de la surface qui termine au fond des filets (3-1, 95e) Le PSG s’impose donc, un an après avoir perdu contre le FC Nantes à ce stade de la compétition. Titulaire au milieu de terrain, Ethan Mbappé a très certainement joué son dernier match avec les Rouge & Bleu. En fin de contrat aspirant le 30 juin, il n’a pas vu sa direction lui proposer un premier contrat professionnel. Il devrait donc lancer sa carrière professionnelle, lui qui a joué cinq rencontres avec l’équipe principale du PSG, loin de son club formateur.