Quatrième de son championnat, l’équipe U19 du PSG affrontait ce dimanche le FC Rouen dans le cadre de la 13e journée. Et les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée du FC Rouen (5-0).

Ce dimanche, l’équipe U19 du PSG recevait – au Campus de Poissy – le FC Rouen dans le cadre de la 13e journée du championnat National U19. Après deux matches sans succès, les titis parisiens voulaient renouer avec le succès devant leur public. Et ils vont prendre dès le début du match l’accédant sur leur adversaire, se procurant de très nombreuses occasions. C’est finalement Jouhayni Abdoun qui va valider la domination parisienne en trompant le gardien adverse après avoir été trouvé par Trevys Diasivi (1-0, 21e). Les visiteurs vont se montrer une seule fois dangereux dans ce premier acte mais Arthur Bar va réaliser une belle parade pour maintenir sa cage inviolée (27e). Les Parisiens vont s’offrir un deuxième but avant la mi-temps par l’intermédiaire de Jouhayni Abdoun, servi parfaitement pour David Boly, pour un doublé (2-0, 44e).

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Un match à sens unique

En seconde période, les titis du PSG vont poursuivre leur domination et réussir à faire trembler les filets à trois reprises. Lancé en profondeur après une récupération haute par Moïse Talanga Malomba, Maoula Niakaté marque après avoir dribblé le gardien du FC Rouen (3-0, 64e) avant de voir Bakoutoubo Dramé (4-0, 74e) et Nahil Kanté (5-0, 85e) offrir une victoire de grande ampleur aux jeunes parisiens. Avec ce succès, le sixième de la saison, le PSG se classe quatrième du groupe A à huit points du leader Caen, avec un match en moins. Prochain rendez-vous pour les titis parisiens, un déplacement à Dunkerque samedi (14h30) pour le compte de la quatorzième journée.