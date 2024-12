Les 32 qualifiés pour la Coupe du monde des clubs connus

L’été prochain, la FIFA va lancer sa nouvelle version de la Coupe du monde des Clubs. Le PSG y participera. Depuis ce dimanche, on connaît les 32 qualifiés.

La FIFA a décidé de rénover sa Coupe du monde des Clubs. Cette dernière va désormais se caler sur le format de la Coupe du monde avec 32 équipes qualifiées, une phase de poules puis une phase finale dès huitièmes à la finale. Ces derniers mois, l’instance du football a dévoilé au compte-goutte les participants à cette compétition. Hier soir, le dernier qualifié a été désigné.

Le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du monde des Clubs

En effet, il restait un billet à offrir. Ce dernier se jouait entre l’Atlético Mineiro et Botafogo qui s’affrontaient en finale de la Copa Libertadores hier soir. Et c’est Botafogo qui s’est imposé malgré plus de 80 minutes à 10 contre 11 (1-3). Le club brésilien est donc le 32e et dernier qualifié pour la compétition qui se déroulera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. Le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du monde des Clubs aura lieu jeudi à Miami. Le PSG sera le seul représentant français dans la compétition.

Les 32 qualifiés pour la Coupe du monde des Clubs

Chelsea (Angleterre), Real Madrid (Espagne), Manchester City (Angleterre), Bayern Munich (Allemagne), PSG (France), Inter Milan (Italie), FC Porto (Portugal), Benfica (Portugal), Dortmund (Allemagne), Juventus Turin (Italie), Atlético de Madrid (Espagne), Salzbourg (Autriche), Al Ahly (Egypte), Wydad (Maroc), Espérance Tunis (Tunisie), Mamelodi (Afrique du Sud), Al Hilal (Arabie saoudite), Urawa (Japon), Al Aïn (Émirats Arabes Unis), Ulsan (Corée du Sud), Club León (Mexique), Rayé (Mexique), Pachuca (Mexique), Sounders de Seattle (États-Unis), Palmeiras (Brésil), Fluminense (Brésil), Flamengo (Brésil), River Plate (Argentine), Boca Juniors (Argentine), Auckland City (Nouvelle-Zélande), Inter Miami (États-Unis), Botafogo (Brésil).