Les 7 raisons d’utiliser Flashscore pour suivre le PSG en Ligue des Champions

Ces dernières années et en dehors du terrain, le football conserve quelques certitudes, voire indispensables. En France et ailleurs, le PSG est un club extrêmement scruté et cette popularité médiatique bénéficie d’un suivi permanent, à l’instar de celui proposé par Canal Supporters depuis plusieurs années. Côté plateforme, Flashscore suit cette logique, avec de nombreuses raisons d’utiliser son outil pour suivre le PSG.



1 – Compositions, cartons et buts dans la seconde



Flashscore a acquis sa notoriété planétaire grâce à son application et aux notifications presque instantanées à chaque but inscrit sur la pelouse de plusieurs milliers de compétitions. Ces dernières années, la plateforme s’est étoffée de nouvelles alertes de ce type en ajoutant notamment une notification dès que les compositions sont officielles ou que des cartons sont distribués aux joueurs présents sur la pelouse.

L’intérêt de l’utilisation de Flashscore est alors une évidence si l’on ne se trouve pas au stade ou qu’il n’est pas possible de suivre la rencontre à la télévision. Les supporters parisiens l’ont parfaitement compris puisqu’en 2025, le PSG fut tout simplement l’équipe la plus suivie parmi l’ensemble des utilisateurs francophones de Flashscore. Le Paris Saint-Germain est plus populaire que jamais et entre les supporters désireux de ne rien manquer ou les simples passionnés du ballon rond qui ont forcément le désir de suivre les résultats, l’utilisation de Flashscore est devenue une véritable habitude.



2 – Suivrez Dembélé, Barcola, Marquinhos et consorts avec la fonctionnalité « suivi de joueur »



Débarquée en 2025, la fonctionnalité « Suivi de Joueur » s’adapte aux nouvelles demandes des fans et notamment, des plus jeunes. De plus en plus, la notion collective est contrebalancée par l’envie claire de suivre un joueur en particulier et de le supporter, même en cas de transfert durant sa carrière. Au-delà des notifications d’un éventuel transfert qui pourrait venir chambouler le cœur de fans parisiens, comme si un fameux « Titi » venait à partir vers une nouvelle aventure, la fonctionnalité permet un suivi en temps réel en cas de match, ou non.

Les blessures sont annoncées mais autour des rencontres, la présence dans le onze de départ, un changement en cours de match et la note attribuée au joueur sont automatiquement transmises à l’utilisateur. Il ne manque rien des faits et gestes de ses joueurs favoris et découvre, en avant-première, ses actualités.



3 – L’accès à des statistiques détaillées, gratuites et issues d’Opta

En Ligue 1 ou en Ligue des champions, les statistiques synthétisées par les diffuseurs proviennent d’Opta et cette simple information suffit à rappeler l’importance et la notoriété de la société à l’échelle du sport mondial.

Flashscore est une plateforme qui propose un accès gratuit aux bases de données Opta. Les statistiques détaillées, aussi bien au niveau collectif qu’auprès des individualités, permettent de mieux lire le match et de réellement sonder la performance. Le PSG a-t-il dominé de la tête et des épaules la rencontre comme le score semble l’indiquer ? Avec les statistiques détaillées, vous ne laissez plus de place au doute.



4 – Actualités et interviews exclusives



Vous n’êtes pas en reste ici-même avec le sujet mais fort d’un réseau global, Flashscore peut vous permettre de suivre des anciens du PSG, des prospects ou l’actualité des futurs adversaires du club parisien.



5 – Accès aux commentaires audio sur les rencontres du PSG



Pourquoi faudrait-il vibrer seul lorsque l’on n’est pas au stade ou que l’on ne peut pas accéder à la diffusion du match ? En plus du compte rendu en direct sur les grandes affiches, Flashscore propose l’accès à un commentaire audio en direct des matchs du PSG.

Seul un compte gratuit est nécessaire pour accéder aux commentaires audio des plus grands matchs de la semaine et du week-end. Club vedette sur la scène internationale, le PSG est systématiquement commenté sur Flashscore et très souvent, depuis le stade. Une aubaine pour s’imprégner de l’ambiance et vivre le match d’une autre manière, comme au temps phare de la radio ! Mais cette fois-ci, sans interruption ou coupure publicitaire durant le direct.



6 – Avant-matchs pour ne rien manquer



Des compositions probables générées en fonction des absences et de la forme actuelle aux

analyses incluant l’historique d’une confrontation, la fiche de match Flashscore est le repère

pour accéder à toutes les informations à connaître avant une rencontre du Paris Saint-

Germain. Vous serez fin prêts pour suivre la rencontre avec un œil d’expert, plusieurs

heures avant le coup d’envoi.



7 – Découvrir des pronostics et des opportunités pour les fans qui aiment parier



Que l’on soit ou non favorable à cet univers, il est impossible de dénier que les paris sportifs

font partie intégrante du paysage footballistique actuel. Comme Canal Supporters, Flashscore l’a bien compris en proposant des pronostics sur le football et très souvent, en proposant des articles de paris sportifs axés sur les rencontres du Paris Saint-Germain, aussi bien sur la plateforme mère que sur la plateforme Soccerway.



Toujours avec une analyse experte et l’utilisation d’outils de premier plan, les équipes de

Flashscore englobent tous ceux qui souhaitent suivre le PSG pour une raison ou une autre.

Publireportage – Article réalisé en partenariat avec Flashscore