Les absences au PSG donnent un peu confiance aux supporters des Girondins

Et de sept ! Ce mercredi, le PSG vient de perdre un septième joueur important, encore un attaquant qui ne pourra pas jouer au Matmut-Atlantique de Bordeaux : Moise Kean, pour cause de Covid. L’international italien s’ajoute à une liste cinq étoiles : Neymar, Di Maria, Verratti, Florenzi, Bernat et Mbappé, suspendu. Si avec tout cela, l’équipe de Jean-Louis Gasset ne fait pas un résultat contre le PSG… C’est exactement ce qu’on se dit chez les supporters girondins. C’est ce que montrent des posts de fans sur des forums.

“Il n’y a pas le grand P$G en face… A part Icardi et leur défense… c’est quand même pas un grand ogre qui se présente ce soir. Alors même si on fait nul c’est vraiment pas ouf comme résultat pour des joueurs qui vont se “transcender”. A contrario, si on prend le tarif alors qu’ils viennent sans toutes les stars… là c’est qu’on est vraiment au fond du fond du gouffre.”

"Inquiéter le PSG c'est être capable de les harceler, les priver d'espace et de vitesse et contrer assez vite. Franchement je ne vois pas notre équipe actuelle capable d'actionner un seul de ces leviers. Sans compter en plus une motivation plus que fluctuante. Bref, attendons nous au pire et nous serons peut être agréablement surpris avec LE match de l'année de HBA."

“Contre Paris, nous attendons, nous les supporters, un peu d’amour propre , que les joueurs arrêtent de calculer, de parler, de penser à leur prochain contrat. On attend des Hommes qui respectent le contrat qu’ils ont signé. A la fin d’une carrière, cela compte aussi quand on regarde dans le rétroviseur…”

"Kean forfait, une bonne nouvelle de plus pour nous, ça leur fait un paquet d'absents mais bon ça reste très dur d'être optimiste."