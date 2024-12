Les absents, Doué… La conférence de presse de Luis Enrique

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé contre Lyon (3-1) en clôture de la quinzième journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, Désiré Doué a très certainement réalisé sa meilleure performance sous le maillot Rouge & Bleu. En conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a évoqué le match de son numéro 14, avant de répondre sur les absences de Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et de Presnel Kimpembe dans le groupe pour ce choc contre les Lyonnais, de la belle semaine du PSG…

Une semaine parfaite ?

« On a vu un match complet, dans nos principes, dès le début. On s’est procuré beaucoup d’occasions de but et on a mérité cette victoire. Nous sommes sur une très bonne série. »

Désiré Doué

« Il a été dans la droite ligne de ses quatre derniers matchs. Ce qui va nous faire grandir, c’est la capacité des joueurs à améliorer leurs performances. Ce serait parfait si on arrivait à le faire avec chaque membre de l’effectif. Désiré en ce moment nous apporte beaucoup. Il a 19 ans, pas plus. Il est très jeune. Je suis très satisfait de l’effectif. »

Le jeu en transition

« Tout ce que les joueurs font, ils le font seuls. Je ne suis pas sur le terrain. Mais tout dépend de l’adversaire. L’adversaire nous a pressés et on a pu jouer en transitions. Lyon, qui était dans une très bonne dynamique, a osé presser, prendre l’initiative. Des espaces sont apparus et on en a tiré profit. »

Gonçalo Ramos

« Depuis qu’il est revenu, il apporte énormément à l’équipe. Il a disputé peu de minutes ce soir mais des minutes de très haut niveau. Chaque joueur doit tirer profit de son temps de jeu et mettre la concurrence pour participer à la fête. Et la fête, c’est jouer. »

Les absences de Kolo Muani, Skriniar et Kimpembe

« Je ne peux convoquer que 20 joueurs. »

Comprenez-vous que la surprise soit totale pour Randal Kolo Muani, attaquant de l’équipe de France ?

« Je ne parle pas français. Mais je ne peux pas être plus clair que je ne le suis en espagnol comme je viens de le faire. »

Quand Kimpembe reviendra dans le groupe ?

« Je ne sais pas en vérité. J’adore que les joueurs reviennent de blessure. L’entraînement est le meilleur moment pour voir leur récupération. »