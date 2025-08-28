Les adversaires de la phase de ligue de C1 du PSG connus

Ce jeudi soir, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions a eu lieu. Le PSG connaît désormais ses huit adversaires de cette phase de ligue.

Tenant du titre, le PSG va tenter de faire le back-to-back en Ligue des champions lors de cette saison 2025-2026. Ce jeudi soir, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions a été effectué. Le PSG connaît ses huit adversaires pour cette première partie de la saison européenne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club de la capitale a hérité d’adversaires coriaces.

De gros chocs en perspective

En effet, le PSG a hérité du Bayern Munich, du FC Barcelone, de l’Atalanta Bergame, Leverkusen, de Tottenham, du Sporting, de Newcastle et de l’Athletic Club. Les Parisiens recevront les Bavarois, l’Atalanta, Tottenham, pour un remake de la finale de la Supercoupe d’Europe remportée par les Rouge & Bleu le 13 août dernier (2-2, 4 t.a.b à 3) et Newcastle. Les joueurs de Luis Enrique se déplaceront à Barcelone, au Bayer Leverkusen, à Lisbonne pour y défier le Sporting et à Bilbao pour défier l’Athletic de l’ancien joueur du PSG, Yuri Berchiche. Le calendrier complet sera dévoilé par l’UEFA samedi matin.

Les huit adversaires du PSG

Bayern Munich

FC Barcelone

Atalanta Bergame

Bayer Leverkusen

Tottenham

Sporting CP

Newcastle

Athletic Bilbao





