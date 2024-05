À la veille de la rencontre entre le PSG et Toulouse, Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG. Chez ses adversaires de Ligue 1, les sentiments sont mitigés sur cette décision.

Après sept ans au PSG, et neuf ans en Ligue 1, Kylian Mbappé devrait jouer son dernier match en championnat de France demain (21 heures, Canal Plus Sport 360) sur la pelouse du FC Metz. L’attaquant bouclera la boucle, son premier match avec les Rouge & Bleu ayant été sur la pelouse du stade Saint-Symphorien, le 8 septembre 2017. Un départ qui risque de faire un peu de mal à la Ligue 1, qui va perdre sa plus grande star. Mais ses adversaires sont pour la plupart soulagés de ne plus le voir dans le championnat de France la saison prochaine.

« Même quand il est un peu moins visible, il reste pour l’adversaire l’homme à surveiller comme le lait sur le feu »

Jean-Pierre Caillot, président du stade de Reims, explique : « Il a toujours été un acteur des rencontres face à nous. Même quand il est un peu moins visible, il reste pour l’adversaire l’homme à surveiller comme le lait sur le feu. Le dernier exemple que j’ai, c’est lorsque Paris est venu à Reims cette saison. Il sortait d’un match de Coupe d’Europe, où manifestement il n’avait pas été très visible (défaite 2-1 à Milan) et chez nous il n’avait pas été très visible non plus. On l’a vu trois fois et il a mis trois buts. La quatrième fois, il a trouvé la barre. C’est l’apanage des grands joueurs, félicite le dirigeant rémois pour Le Parisien. Quand on fait 2-2 au Parc, il ne joue que 15 minutes et l’année où on gagne chez eux (2-0, le 25 septembre 2019), il n’est pas là non plus. »

« Ce n’est pas un soulagement de le voir partir »

De son côté, Pierre Lees-Melou, milieu de terrain de Brest, est soulagé de ne plus l’affronter, avec tout de même une pointe de regret. « On n’a pas passé que de bons moments face à lui. S’il y a des moments à retenir, ils sont plutôt énervants, voire frustrants comme cette victoire (parisienne) lors du match aller chez nous fin octobre. Quand on le voit sur scène, on arrive presque à lui pardonner car il s’exprime vraiment très bien. Il peut même en devenir attachant, alors que sur le terrain on n’a pas du tout envie de s’attacher à lui. Ce n’est pas un soulagement de le voir partir car j’aime jouer contre des joueurs de son calibre même si parfois il nous énerve. Cela fait plusieurs années que je joue face à lui et j’ai l’image d’un garçon capable de faire la différence au moment où tu t’y attends le moins. »