Le PSG s’est qualifié en demi-finale de la Ligue des champions où il affrontera le Borussia Dortmund. Les amateurs de football sont confiants pour une victoire finale des Rouge & Bleu.

Après avoir éliminé le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions (2-3, 1-4), le PSG retrouve le dernier de la plus prestigieuse des compétitions de club, trois ans après sa dernière participation. Lors de ce tour, les Parisiens affronteront le Borussia Dortmund, qui a éliminé l’Atlético de Madrid. Ce sera des retrouvailles pour les deux équipes, qui étaient dans le même groupe en début de compétition. Lors du premier match, au Parc des Princes, le PSG s’était imposé grâce à des buts de Kylian Mbappé, sur penalty, et Achraf Hakimi (2-0). Au retour, Warren Zaïre-Emery avait égalisé (1-1) et offert la qualification en huitièmes de finale au PSG.

A voir aussi : FCB / PSG – Mbappé : « C’est un grand jour pour le club »

81% des supporters du PSG voient le PSG remporter la C1

Dans un sondage Odexa pour RTL et Winamax, 60 % des amateurs de football sondés estiment que le PSG peut remporter la Ligue des champions cette saison. Du côté des supporters parisiens, 81 % voient le PSG soulever la coupe aux grandes oreilles le 1er juin prochain à Wembley. Ils sont 84% à penser que le PSG va se qualifier en finale. Avec cette qualification en demi-finale, 43% des Français et 59% des amateurs de football ont une bonne opinion du PSG.

Enquête réalisée par Internet le 17 avril 2024, auprès d’un échantillon de 989 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 416 amateurs de football et 253 supporters du PSG.