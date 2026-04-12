Les ambitions de Khvicha Kvaratskhelia avec le PSG

Khvicha Kvaratskhelia est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis son arrivée durant l’hiver 2025. L’international géorgien veut continuer à écrire l’histoire avec le PSG.

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2025, Khvicha Kvaratskhelia est très vite devenu un joueur important de l’équipe de Luis Enrique. Il a été l’un des protagonistes de la victoire en Ligue des champions du club de la capitale. Lors de cet exercice 2025-2026, il brille encore et éblouit de son talent les matches de Ligue des champions. Pour Téléfoot, il a affiché ses ambitions avec le PSG et la sélection géorgienne. « Même si j’ai réalisé mon plus grand rêve en club en gagnant la Ligue des champions, je veux toujours gagner beaucoup de titres avec le PSG et jouer la Coupe du monde avec mon pays. »

« J’adore ce joueur »

Ancien joueur du PSG, Javier Pastore est un grand fan de Khvicha Kvaratskhelia. « Il est très fort, il est rapide. Il frappe d’une manière incroyable. Je pense que l’on a un style de jeu différent mais je prends du plaisir à voir des joueurs comme ça. » Jérémy Ménez est aussi sous le charme de l’international géorgien. « Il est imprévisible, il joue côté gauche. C’est vrai que je me reconnais un peu dans son football. Sur la vitesse, sur la technique, même sa manière de jouer. J’adore ce joueur.«