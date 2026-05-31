Les ambitions d’Ousmane Dembélé pour la saison prochaine avec le PSG

Le PSG a remporté la Ligue des champions pour la deuxième fois de suite contre Arsenal hier soir. Lors des célébrations, Ousmane Dembélé a donné rendez-vous aux supporters parisiens pour la saison prochaine.

Hier après-midi, le PSG affrontait Arsenal en finale de la Ligue des champions. Dans une finale fermée en raison du jeu très défensif des Gunners, les Parisiens ont dû attendre la séance de tirs au but pour s’offrir sa deuxième Ligue des champions de suite (1-1, 4 t.a.b à 3). Lors de cette rencontre, c’est Ousmane Dembélé qui a relancé les Rouge & Bleu en inscrivant le penalty obtenu par Khvicha Kvaratskhelia.

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« On revient l’année prochaine pour la troisième »

Lors des célébrations au Champ de Mars, le numéro 10 du PSG a été l’un des joueurs les plus acclamés par les supporters parisiens. Il a également été porté en triomphe par ses coéquipiers sous les chants de « Et Ousmane, Ballon d’Or ! Et Ousmane, Ballon d’Or ! » Invité à s’exprimer sur l’estrade placée devant la Tour Eiffel, l’international français a dévoilé ses ambitions pour la prochaine édition de la Ligue des champions. « Merci à tous pour votre soutien. Une fois c’est bien mais deux fois c’est mieux pour le back-to-back. On revient l’année prochaine pour la troisième. »