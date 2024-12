25e au classement, le PSG est actuellement éliminé de la Ligue des champions. Malgré cela, plusieurs anciens du club croient en la qualification des Parisiens.

Avec trois défaites en cinq rencontres, le PSG est mal embarqué en Ligue des champions. Le club de la capitale doit encore jouer trois matches dans la compétition, contre Salzbourg ce soir, la réception – au Parc des Princes – de Manchester City le 22 janvier et enfin le déplacement à Stuttgart le 29 janvier prochain pour s’assurer une place en barrage de la compétition. Après de L’Equipe, plusieurs anciens joueurs des Rouge & Bleu ont été questionnés sur les chances de qualification du PSG. Et ils sont tous sereins à ce sujet.

A voir aussi : Enrique : « Un match qui a une importance vitale pour nous »

« Le PSG a les joueurs pour se qualifier«

Pour Guillaume Hoarau, « les résultats ne sont pas à la hauteur, mais en soi, le contenu de leurs matches n’est pas dégueu. Il faut voir aussi qu’ils vont jouer des adversaires à leur portée, qui ne sont pas en grande forme et en mal de confiance. » L’ancien joueur et coach du PSG, Laurent Fournier, estime qu’avec la nouvelle formule, « on a le temps de revenir dans la partie » même si « en Ligue des champions, il faut se dépasser, et le PSG n’y est pas parvenu encore. Le PSG a les joueurs pour se qualifier, et pour gagner à Salzbourg, déjà. » De son côté, Serge Aurier explique que le PSG « doit jouer ce match comme une finale et être meilleur dans la finition. » Enfin, Zoumana Camara indique qu’il y a : « 9 points à prendre, mais pas obligé d’en prendre 9 pour se qualifier. Deux succès ou deux succès et un nul, ça peut suffire.«