Les arguments du PSG pour jouer le match retour contre Rennes au Parc

Alors qu’il devait recevoir Rennes dimanche, le PSG a vu la pelouse du Parc des Princes être jugée impraticable. Il affrontera les Rennais en Bretagne. Alors que Rennes veut jouer le match retour au Roazhon Park, le PSG compte convaincre la LFP de jouer ce match retour au Parc des Princes avec plusieurs arguments.

En raison d’un champignon dû aux fortes chaleurs ces derniers mois, la pelouse du Parc des Princes est impraticable. Le PSG devait recevoir le Stade Rennais en clôture de la première journée de Ligue 1 dimanche soir (20h45, Ligue 1+). Après avoir constaté l’impraticabilité de la pelouse du stade parisien, la LFP a décidé d’inverser la rencontre. Les Parisiens se déplaceront donc au Roazhon Park dans trois jours. Au vu des circonstances de cette inversion, le Stade Rennais compte jouer le match retour chez lui, comme c’était prévu. Mais le PSG compte bien convaincre la LFP pour que cette rencontre qui se déroulera en mars prochain se joue au Parc des Princes.

À lire aussi : Ligue 1 – 1000 supporters du PSG attendus au Roazhon Park

Le PSG estime que la canicule est une circonstance exceptionnelle, pas Rennes

L’Equipe indique que le PSG a continué d’insister, jeudi matin, sur son respect du protocole. Après avoir constaté l’impossibilité d’un stade de repli, puisque les pelouses de Jean-Bouin et de Charléty n’étaient pas prêtes et que le Stade de France était en configuration de concert, le PSG s’est tourné vers la LFP, qui a demandé au Stade Rennais s’il acceptait l’inversion de la rencontre. Côté parisien, on souligne que les Rennais avaient le choix, qu’ils auraient pu dire non et que le double champion d’Europe ne se serait pas opposé au report de cette première journée, avance le quotidien sportif. En faisant partager au club breton la responsabilité du choix de l’inversion de la rencontre, le PSG prépare également le terrain, si l’on ose dire, du lieu du match retour. Le règlement de la LFP stipule en effet que le match retour doit avoir lieu sur le terrain initialement prévu, sauf « circonstances exceptionnelles », un élément ajouté depuis 2024-2025. Le club parisien estime que la canicule est une circonstance exceptionnelle et que, par souci d’équité vis-à-vis des autres clubs de Ligue 1, il n’y a pas de raison que Rennes dispute un match de plus à domicile. « Du côté du club breton, on souligne qu’un orage ou une inondation peut être considéré comme une circonstance exceptionnelle. Pas la canicule – un phénomène constant de l’été et régulièrement prévu par les spécialistes météo. Cette situation atteste, selon lui, plutôt d’un manque de vigilance de la part du club parisien. » À Paris, on expliquera que l’équité de la Ligue 1 n’est pas respectée ; à Rennes, qu’on oblige désormais les hommes de Franck Haise à effectuer trois déplacements dans un moment charnière de la saison. Tout ce petit monde pourrait donc se retrouver devant le CNOSF pour régler un problème dont on ne semble être qu’aux prémices, conclut L’Equipe.





