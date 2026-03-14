Les autres fois où la LFP a reporté des matchs pour favoriser les clubs français en Coupes d’Europe

Prévu initialement ce week-end, le match opposant le PSG au FC Nantes a été reporté afin de permettre aux Rouge & Bleu de préparer au mieux leur huitième de finale retour de la Ligue des champions. Et ce n’est pas la première fois que la Ligue reporte des rencontres pour favoriser le parcours des clubs français en Coupe d’Europe.

La décision a grandement divisé le football français. Le 28 février dernier, la LFP a acté le report du match entre le PSG et le FC Nantes, comptant pour la 27e journée de Ligue 1. Initialement programmée ce week-end, cette rencontre se disputera le 20 avril prochain. Ce report a pour objectif de permettre au PSG de préparer au mieux son huitième de finale retour de la Ligue des champions sur la pelouse de Chelsea, le 17 mars. En effet, seuls six jours séparent les deux confrontations face au club anglais. Ainsi, les joueurs de Luis Enrique auront tout le week-end pour préparer cette rencontre face aux Blues.

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Déjà des reports en 2003 pour les clubs français en Coupes d’Europe

Cependant, ce report est vivement discuté. Mais ce n’est pas la première fois que la Ligue reporte une rencontre de Ligue 1 pour favoriser le parcours des clubs français en Coupe d’Europe. En effet, cet aménagement du calendrier est mis en place depuis quelques années maintenant. « En 2003, le Conseil d’administration de la LFP avait accordé dès le mois d’octobre le report de trois matchs prévus en décembre des clubs engagés en Ligue des champions, à savoir l’OL, l’OM et l’AS Monaco, futur finaliste. Avant cela, la Coupe d’Europe a été une source de nombreuses demandes de report en Ligue 1 McDonald’s. Au cours des années 2000, il est arrivé que des clubs fassent une demande sur la base des délais de récupération entre deux rencontres ou du fait de retours tardifs de joueurs à la suite d’un long déplacement européen. Requêtes qui à l’époque n’avaient pas été acceptées par la Commission des Compétitions de la LFP », explique la Ligue 1 sur son site internet.

La saison passée, le PSG avait déjà vu sa rencontre face au FC Nantes être reportée pour préparer son quart de finale retour de Ligue des champions face à Aston Villa. Et ce, « dans l’optique de favoriser le parcours des clubs français en Coupes d’Europe considérant que l’amélioration de l’indice UEFA de la France demeure un objectif essentiel », avait expliqué la LFP à l’époque. Mais d’autres clubs que le PSG ont aussi eu cette faveur de la part de la Ligue. Lors de la saison 2023-2024, les rencontres Lorient / PSG, Monaco / Lille et OM / Nice, comptant pour la 29e journée de championnat, avaient été décalées d’une dizaine de jours. Elles étaient initialement prévues le week-end du 13-14 avril et se sont finalement déroulées le mercredi 24 avril.

Cette même saison, le match de la 32e journée des Rouge & Bleu avait été décalé entre la 33e et 34e journée de Ligue 1. Également qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa, l’OM avait vu son match face au Stade de Reims être reporté entre les deux dernières journées de championnat. Enfin, en 2019, la Ligue avait aménagé le calendrier du Stade Rennais. Pour préparer au mieux son huitième de finale aller de la Ligue Europa face à Arsenal, la rencontre Rennes / Nîmes avait été décalée.