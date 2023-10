Les axes de progression de Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani a rejoint le PSG cet été dans les dernières heures du mercato. Pour espérer une place de titulaire en équipe France, il a encore des points à améliorer.

À la recherche d’un attaquant de pointe lors du mercato estival, le PSG a jeté son dévolu sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Les deux joueurs se partagent les titularisations depuis le début de la saison. Convoqué en équipe de France, Randal Kolo Muani n’est pas non plus un titulaire indiscutable chez les Bleus. L’Equipe indique que son transfert tardif, qui lui a fait perdre du temps dans sa préparation, et sa blessure à la cheville droite n’a pas arrangé son début de saison. Il a besoin d’un physique optimal pour utiliser ses capacités de vitesse, avance le quotidien sportif. Dans son entourage, on explique que « c’est une nouvelle méthodologie de jeu avec Luis Enrique, il a besoin d’emmagasiner les informations et d’avoir un peu de temps.«

Didier Deschamps veut le faire jouer dans l’axe

L’Equipe explique qu’au PSG, il est confronté à des blocs bas, probablement le contexte dans lequel il a le plus de progrès à faire. « Dès que l’adversaire lui laisse de la liberté, le Français est rarement décevant. Ce fut le cas dimanche à Rennes, où il a marqué peu après son entrée en jeu« . Le quotidien sportif explique que tous les entraîneurs qui l’ont connu le définisse comme un dévoreur d’espace. « C’est une qualité face à des équipes qui acceptent de se livrer. Mais ça peut se transformer en défaut face à des blocs bas. C’est sur ce point qu’il va devoir progresser pour espérer une place à long terme dans le onze de Bleus« . L’Equipe avance que le joueur est conscient de ça, et travaille sur ces situations avec le PSG, avec notamment de la vidéo. Didier Deschamps souhaite le faire jouer en numéro 9. « Pour l’instant, le sélectionneur ne veut pas faire de choix sur la hiérarchie et prendra des décisions en fonction du style de jeu de l’adversaire. » Le fait de jouer au PSG avec Dembélé et Mbappé, ne lui donne donc pas un avantage, conclut le quotidien sportif.