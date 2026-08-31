Les beaux messages des joueurs du PSG après le départ de Bradley Barcola

Ce lundi, le transfert de Bradley Barcola à Liverpool a été officialisé. Ses nouveaux ex-coéquipiers du PSG lui ont envoyé des messages via leurs réseaux sociaux.

Annoncé depuis plusieurs jours, le départ de Bradley Barcola du PSG pour Liverpool est désormais officiel. L’international français a paraphé un contrat de cinq ans avec les Reds, soit jusqu’en juin 2031. Après l’officialisation de son départ, l’ancien Lyonnais a adressé un émouvant message aux supporters du PSG. Ses désormais ex-coéquipiers n’ont pas hésité à lui adresser des mots sur leurs réseaux sociaux après l’officialisation de son départ des doubles champions d’Europe.

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Un joueur apprécié du vestiaire

Sur sa story Instagram, Ousmane Dembélé a republié la photo de sa signature chez les Reds avant de poster un montage de plusieurs photos de lui et de Bradley Barcola sous le maillot du PSG avec trois émojis cœur rouge. De son côté, Désiré Doué, également sur sa story Instagram, a reposté le post du PSG annonçant le départ de l’international français avec le texte suivant : « Tout le meilleur pour toi mon frère. » Achraf Hakimi s’est lui fondu d’un : « Tu vas nous manquer mon frère. » Senny Mayulu a, lui, reposté un montage du PSG sur l’aventure parisienne de Bradley Barcola avec trois cœurs rouges.