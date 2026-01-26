Les bénéfices du retour d’Achraf Hakimi pour le PSG

Après une CAN marquée par une défaite douloureuse en finale contre le Sénégal, le retour du latéral droit, Achraf Hakimi, va faire beaucoup de bien au système de jeu de Luis Enrique.

Depuis sa blessure sévère à la cheville contractée contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi n’est plus apparu avec le maillot du PSG. Entre sa rééducation et sa reprise de la compétition lors de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, le latéral droit est proche d’un retour avec les Rouge & Bleu. En effet, pour la rencontre face à Newcastle ce mercredi (21h) en Ligue des champions, Luis Enrique devrait récupérer plusieurs joueurs dont son meilleur latéral droit.

Le PSG va retrouver de la profondeur

Rentré à Paris il y a une semaine, après la défaite en finale de la CAN contre le Sénégal (0-1, a.p), le joueur de 27 ans « n’est pas apparu trop affecté, en tout cas il n’en a rien laissé paraître. Auprès de ses partenaires, il n’a en revanche pas caché son désir de se replonger au plus vite dans la compétition, pour oublier la déception et passer à autre chose », rapporte L’Equipe. L’international marocain n’est pas encore au top de sa forme, lui a travaillé en salle à son retour au Campus PSG en raison d’un « petit problème physique » et a manqué la rencontre face à l’AJ Auxerre (0-1). Depuis, le numéro 2 des Rouge & Bleu a retrouvé l’entraînement et il est opérationnel pour les prochaines échéances du PSG, « même si la prudence inviterait plutôt pour une reprise en douceur du Marocain. »

Son retour dans le groupe va avoir plusieurs effets bénéfiques. Premièrement, le PSG va retrouver un cadre important de son groupe et le numéro un indiscutable à son poste de latéral droit. « Par son profil et son volume, Hakimi va redonner de la profondeur à une équipe qui en manque. Un élément à l’influence considérable dans le jeu de position du coach parisien, par ses déplacements, les automatismes avec ses coéquipiers et ses qualités dans les trente derniers mètres », précise L’E. Il va également permettre à Warren Zaïre-Emery de se reposer un peu et surtout de reprendre sa place naturelle dans l’entrejeu. En effet, le milieu de 19 ans a enchaîné 25 titularisations de suite et a parfaitement assuré l’intérim au poste de latéral droit lors des deux derniers mois. « Or, non seulement le titi affiche de nouveau un niveau de performance très élevé, qui l’autorise à espérer titiller le trio Neves-Vitinha-Ruiz privilégié depuis un an dans les grands rendez-vous lorsque tout le monde est disponible, mais il va dans tous les cas étoffer la concurrence et renforcer ce milieu de terrain. Un secteur où le PSG navigue sur un fil avec 7 matches manqués par Ruiz et 14 par Neves, à date », conclut le quotidien sportif.