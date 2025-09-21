Les Bleus votent Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or

Demain soir, le Ballon d’Or 2025 sera décerné. Ousmane Dembélé est l’un des favoris. Ses coéquipiers en équipe de France estiment que le numéro 10 du PSG doit l’emporter.

Lors de l’exercice 2024-2025, le PSG a réalisé une saison historique avec les trois titres nationaux remportés (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions) et la Ligue des champions tant attendue après une campagne épique et une finale contre l’Inter Milan mémorable (5-0). Ousmane Dembélé n’est pas étranger à ce récital du PSG, lui qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. Nommé pour la première fois au Ballon d’Or, l’international français fait office de favori pour la distinction individuelle suprême dans le football.

« Cette année, il a eu une finition extraordinaire »

Invités à évoquer la saison exceptionnelle du numéro 10 du PSG, ses partenaires en équipe de France se sont montrés dithyrambiques au micro de Téléfoot. Dayot Upamecano, qui l’a côtoyé très jeune à Évreux, indique : « Il vient de loin. On savait que ça allait être un grand grand joueur et aujourd’hui, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. » De son côté, Hugo Ekitike indique qu’Arne Slot adore Ousmane Dembélé. « Mon coach l’adore. Avec les standards de pressing qu’il a posés l’année dernière, maintenant on est sur mes côtes en club (rire !). Il a passé son cap personnel. Dans ce qu’il fait, c’est un joueur déroutant, super technique. Il sait un peu tout faire. Et je pense que c’est pour ça que l’on parle de lui comme le prétendant principal au Ballon d’Or. » Aurélien Tchouaméni se rappelle lui d’un Ousmane Dembélé en feu en début d’année 2025. « À partir de janvier, quand ils sont revenus de la trêve, il marquait à tous les matches. (…) Tu te dis, il ne s’arrête plus. Et c’est là où on s’est dit qu’il est vraiment en pétard comme on dit. » Enfin, Kingsley Coman souligne la saison extraordinaire de l’attaquant du PSG. « C’était un joueur qui avait dans le jeu un impact dans la percussion. Et cette année, il a eu une finition extraordinaire. Je pense que quand on allie ces deux aspects, c’est une saison extraordinaire. »