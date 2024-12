Il y a quelques semaines, le Paris FC a changé de dimension en étant racheté par la famille Arnault et Red Bull. Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a de bonnes relations avec Antoine Arnault, président du PFC.

Bientôt, Paris pourrait voir deux de ses clubs jouer en Ligue 1. Si le PSG domine le championnat depuis de très nombreuses années, beaucoup regrettent qu’un deuxième club de la capitale française ne soit pas dans l’élite du football français. Cela pourrait rapidement arriver. En effet, le Paris FC, actuel deuxième de Ligue 2, a changé de dimension ces dernières semaines en étant racheté par la famille Arnault et Red Bull. Ces derniers ont pour ambition de venir concurrencer le PSG dans les années à venir.

Invité à l’inauguration du Campus PSG

Ce mercredi, L’Equipe fait un dossier sur cette future rivalité. Et selon le quotidien sportif, le Qatarien n’était pas au courant de l’arrivée des Arnault et de Red Bull à la tête du Paris FC. Même s’il fait bonne figure depuis, cela l’a contrarié. « Il voit débarquer un concurrent avec des moyens énormes qui possède le nom de Paris et la tour Eiffel sur son logo. Ce n’est plus la même donne qu’avec le Paris FC d’avant, même s’il était monté en L1. Cela prendra du temps, mais le PFC finira par faire de l’ombre au PSG« , avance un connaisseur du Qatar auprès de L’Equipe. Une situation qui ne devrait pas nuire aux relations entre le président du PSG et Antoine Arnault, président du PFC, qui s’apprécient, assure le quotidien sportif. Nasser al-Khelaïfi a d’ailleurs invité le fils de Bernard Arnault et son épouse à l’inauguration du Campus de Poissy, conclut L’Equipe.