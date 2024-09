Les Brestois impressionnés par la force collective du PSG

Ce samedi soir, le PSG a renversé le Stade Brestois (3-1) pour retrouver son fauteuil de leader. Et la performance collective des Rouge & Bleu a séduit les Bretons.

Le PSG de Luis Enrique continue de performer en ce début de saison. Avec un quatrième succès obtenu en autant de rencontres de Ligue 1, les Rouge & Bleu réalisent un sans-faute et laissent une excellente impression sur le terrain.

Après la défaite de son équipe, le coach brestois, Éric Roy, a une nouvelle fois salué le collectif parisien, dans des propos rapportés par RMC Sport. « C’est difficile. Le PSG est plus fort collectivement que l’année dernière. Ils sont plus forts à la perte du ballon. J’ai l’impression que ça court beaucoup plus. C’est une équipe qui joue ensemble. On leur a rendu beaucoup de ballons, on leur a facilité la tâche. Les garçons ont tout donné. On a mené, il y a de la frustration, mais on est obligés de reconnaître que cette équipe était meilleure que la nôtre. Quand tu mènes 1-0 au Parc des Princes, tu ne peux pas, dans les trois dernières minutes, c’est bête de prendre ce but-là. Le troisième, c’est carrément un cadeau. »

Le capitaine du Stade Brestois, Brendan Chardonnet, a également tressé les louanges du collectif parisien depuis le départ de Kylian Mbappé. « C’est compliqué de comparer des équipes d’une année à l’autre, mais oui ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Ils ont un jeu de possession et de mouvement sans ballon qui nous ont fait mal. C’est une grosse équipe de notre championnat et ça va être compliqué pour les autres équipes. Cela change-t-il quelque chose d’avoir une équipe du PSG sans star et Mbappé ? Ils ont quand même Dembélé, Barcola. C’est un peu plus difficile à lire. Par exemple, hier, Asensio allait un peu partout et il est libre comparé à Mbappé, qui lui restait plus souvent dans notre zone. À tout moment, Mbappé pouvait déclencher quelque chose mais avec Asensio c’est plus compliqué parce qu’il dézone et il est vraiment libre de jouer n’importe où. »