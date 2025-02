Les buts, c’est comme le ketchup pour Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé enchaîne les buts depuis plusieurs semaines. Son ancien coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, a utilisé une métaphore bien connue du football pour évoquer la forme de Dembouz.

Avec le départ de Kylian Mbappé du PSG, la place de leader de l’attaque du PSG était vacante. En début de saison, c’est Bradley Barcola qui enchaînait les buts et les prestations de grande classe. Après une grosse période de vide, l’international français revient en ce début d’année 2025. Quand l’ancien Lyonnais était moins performant, c’est Ousmane Dembélé qui a repris le flambeau. Replacé au poste de faux numéro 9 par Luis Enrique, l’ancien du FC Barcelone s’est métamorphosé devant le but.

A voir aussi : Riolo : « C’est Dembélé qui bonifie les autres, c’est lui le grand joueur du PSG »

Ousmane Dembélé sérial buteur

Moqué pour son manque de finition depuis le début de sa carrière, le numéro 10 du PSG est devenu un serial-buteur depuis plusieurs semaines. Avec 21 buts en 27 matches toutes compétitions avec le club de la capitale, Dembouz réalise la meilleure saison de sa carrière statistiquement (avec six passes décisives en plus). Depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé a marqué treize buts en sept matches et a marqué lors de chacun de ses six derniers matches de Ligue 1 (10 buts au total). Sur son dernier post Instagram, Ousmane Dembélé a reçu un commentaire de son ami et ancien coéquipier du PSG, Kylian Mbappé, qui a répondu avec des émojis ketchup et réveil. Un clin d’œil à la célèbre phrase de Cristiano Ronaldo, « les buts, c’est comme le ketchup. Quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps. »