Les calendriers du PSG, LOSC, OL et Monaco jusqu’à la fin de la saison

Cette saison, la Ligue 1 offre une lutte intense pour le titre de champion de France. À onze journées de la fin, le LOSC (1er, 59 pts), le PSG (2e, 57 pts), l’Olympique Lyonnais (3e, 56 pts) et l’AS Monaco (4e, 55 pts) se tiennent en quatre points. Un combat acharné entre les quatre formations. De son côté, le club de la capitale devra faire un quasi sans-faute s’il souhaite converser son titre. Les Rouge et Bleu devront surtout remporter les deux confrontations directes face à l’OL (21 mars) et le LOSC (3 ou 4 avril). Étant le dernier représentant français en Coupe d’Europe, le PSG devra également bien négocier ses matches européens. Voici ci-dessous un point sur les calendriers des quatre équipes en course pour le titre de champion de France.

Calendrier du PSG

28e journée L1 : Bordeaux / PSG (3 mars à 21h)

16e de finale Coupe De France (CDF) : Stade Brestois / PSG (6 mars à 21h10)

8e de finale retour C1 : PSG / FC Barcelone (10 mars à 21h)

29e journée L1 : PSG / FC Nantes (14 mars à 21h)

30e journée L1 : OL / PSG (21 mars à 21h)

TREVE INTERNATIONALE

31e journée L1 : PSG / LOSC (3 ou 4 avril)

Potentiel quart finale aller C1 – (6 et 7 avril)

Potentiel 8e de finale CDF – (7 avril)

32e journée L1 : RC Strasbourg / PSG (11 avril)

Potentiel quart de finale retour C1 (13 et 14 avril)

33e journée L1 : PSG / ASSE (18 avril)

Potentiel quart de finale CDF (21 avril)

34e journée L1 : FC Metz / PSG (25 avril)

Potentielle demi-finale aller C1 (27 et 28 avril)

35e journée L1 : PSG / Lens (2 mai)

Potentielle demi-finale retour C1 (4 et 5 mai)

36e journée L1 : Stade Rennais / PSG (9 mai)

Potentielle demi-finale CDF (12 mai)

37e journée L1 : PSG / Stade de Reims (16 mai)

Potentielle finale CDF (19 mai)

38e journée L1 : Stade Brestois / PSG (23 mai)

Potentielle finale C1 (29 mai)

Calendrier LOSC

28e journée L1 : LOSC / OM (3 mars à 21h)

16e de finale Coupe De France (CDF) : Gonfreville (N3) – LOSC

29e journée L1 : AS Monaco / LOSC (14 mars à 17h05)

30e journée L1 : LOSC / Nîmes Olympique (20 mars à 17h)

TREVE INTERNATIONALE

31e journée L1 : PSG / LOSC (3 ou 4 avril)

Potentiel 8e de finale CDF – (7 avril)

32e journée L1 : FC Metz / LOSC (11 avril)

33e journée L1 : LOSC / Montpellier Hérault (18 avril)

Potentiel quart de finale CDF (21 avril)

34e journée L1 : OL / LOSC (25 avril)

35e journée L1 : LOSC / OGC Nice (2 mai)

36e journée L1 : RC Lens / LOSC (9 mai)

Potentielle demi-finale CDF (12 mai)

37e journée L1 : LOSC / ASSE (16 mai)

Potentielle finale CDF (19 mai)

38e journée L1 : Angers SCO / LOSC (23 mai)

Calendrier OL

28e journée L1 : OL / Stade Rennais (3 mars à 21h)

16e de finale Coupe De France (CDF) : FC Nantes / OL

29e journée L1 : Stade de Reims / OL (12 mars à 21h)

30e journée L1 : OL / PSG (21 mars à 21h)

TREVE INTERNATIONALE

31e journée L1 : RC Lens / OL (4 avril)

Potentiel 8e de finale CDF – (7 avril)

32e journée L1 : OL / Angers SCO (11 avril)

33e journée L1 : FC Nantes / OL (18 avril)

Potentiel quart de finale CDF (21 avril)

34e journée L1 : OL / LOSC (25 avril)

35e journée L1 : AS Monaco / OL (2 mai)

36e journée L1 : OL / FC Lorient (9 mai)

Potentielle demi-finale CDF (12 mai)

37e journée L1 : Nîmes Olympique / OL (16 mai)

Potentielle finale CDF (19 mai)

38e journée L1 : OL / OGC Nice (23 mai)

Calendrier AS Monaco