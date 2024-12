Les chapeaux pour la Coupe du monde des Clubs connus

Lors de l’été 2025, la nouvelle formule de la Coupe du monde des Clubs va connaître sa première édition. Le PSG fait partie des 32 équipes qualifiées. La FIFA a dévoilé les chapeaux pour le tirage au sort.

La FIFA a décidé de totalement changer sa Coupe du monde des Clubs. Comme la compétition pour les pays, il y a désormais 32 équipes qualifiées qui s’affronteront dans huit groupes de quatre clubs. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Ce mardi soir, l’instance du football a dévoilé les quatre chapeaux qu’il y aura lors du tirage au sort qui aura lieu jeudi soir (19 heures).

Le PSG dans le chapeau 1

Et le PSG, seul club français de la compétition, se classe dans le chapeau 1. Les Rouge & Bleu sont en compagnie de Manchester City, du Bayern Munich, du Real Madrid, Flamengo, Palmeiras, River Plate et Fluminense. Ils ne pourront donc pas les affronter lors de la phase de groupes. Dans le deuxième chapeau, le PSG pourrait tomber sur Chelsea, le Borussia Dortmund, la Juventus Turin ou bien encore l’Inter Milan. Les chapeaux trois et quatre sont composés d’équipes sud-américaines, asiatiques ou encore américaines.

Les chapeaux de la Coupe du monde des Clubs