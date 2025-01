Les chiffres à retenir de la victoire héroïque du PSG face à Manchester City

Ce mercredi soir, le PSG a fait preuve d’une vraie force de caractère pour renverser Manchester City (4-2) et se mettre en bonne posture pour une qualification pour les barrages de Ligue des champions.

Le PSG a fait vivre une soirée de rêve à ses supporters. Menés 0-2 dès l’entame de la seconde période, les joueurs de Luis Enrique n’ont jamais sombré et ont complètement renversé la rencontre face à Manchester City pour un score final de 4-2. Au lendemain de ce succès, le club parisien a partagé quelques chiffres-clés de cette belle soirée européenne, via son site internet.

Une remontée historique pour le PSG en C1

C’est tout simplement la première victoire du PSG en Ligue des champions après avoir été mené de deux buts. Et cette formation parisienne a une nouvelle fois affiché sa haine de la défaite. En effet, les Rouge & Bleu ont remporté leurs trois derniers matches après avoir concédé l’ouverture du score (Espaly, RC Lens et Manchester City). Cette soirée de mercredi a aussi été marquée par le 500e but du PSG en Coupes d’Europe. Celui-ci a été inscrit par Ousmane Dembélé. C’est le troisième but de l’international français après une sortie de banc cette saison, « égalant son plus haut total en sortie de banc sur un même exercice (2018-19 et 2020-21). » Également buteur après son entrée en jeu, Gonçalo Ramos a inscrit son 20e but sous les couleurs parisiennes toutes compétitions confondues.

Pourtant grand adepte de la possession de balle, l’équipe de Pep Guardiola a été submergée par l’envie et le caractère des joueurs de Luis Enrique. Les Citizens n’ont affiché que 36.9% de possession, soit la 2e plus faible possession pour une équipe dirigée par Pep Guardiola en Ligue des Champions. Enfin, grâce à ce succès retentissant face aux champions d’Angleterre, le PSG a désormais 86% de chances de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions, selon les analyses d’Opta Predictor. Un nul suffira sur la pelouse de Stuttgart la semaine prochaine (29 janvier) pour accéder aux play-off de la compétition.