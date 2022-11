Ce dimanche, à l’horaire inhabituel de 13h00, le PSG s’est imposé sur la pelouse du FC Lorient en marge de la 14e journée de Ligue 1 (1-2). Via son site officiel, le club parisien a partagé quelques chiffres liés à) cette victoire précieuse.

Le PSG enchaîne en Ligue 1. Malgré la désillusion liée à la deuxième place de leur groupe en Ligue des Champions, le SL Benfica ayant pris le lead à l’ultime moment, les Parisiens ont validé un nouveau succès au sein de l’élite hexagonale. Pourtant, en face, le FC Lorient, très belle surprise de ce début de saison, avait des qualités à faire valoir. Mais, porté par un grand Neymar Jr encore une fois, le club de la capitale a su repartir de Bretagne avec trois points supplémentaires dans sa besace. De quoi laisser le RC Lens, son plus proche poursuivant, à cinq unités derrière.

Des séries qui continuent

Et ce mardi, le PSG a partagé quelques chiffres liés à ce succès glané sur le score étriqué de 1-2. Ainsi, le club francilien a poursuivi sur son incroyable lancée. Cela fait donc désormais 30 rencontres consécutives sans revers pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, avec 23 victoires et 7 nuls. C’est seulement la troisième fois de son Histoire que cela se produit : 1993-1994 (37) et entre mars et décembre 2013 (36). De plus, invaincu à l’extérieur comme à domicile, le PSG a validé un huitième déplacement en championnat sans perdre (7 victoires et 1 nul). Un chiffre encore significatif puisque les Franciliens égalent leur parcours lors de l’exercice 2015-2016. Les Lorientais, qui ont égalisé par l’intermédiaire de Terem Moffi, ont mis un terme à 539 minutes d’invulnérabilité de Gianluigi Donnarumma en terre hostile. Là aussi un record, le PSG ayant affiché un total de 529 minutes de jeu sans encaisser de buts à l’extérieur en 2003-2004.

Enfin, du côté des individualités, Marquinhos a passé un petit cap avec son 250e match en Ligue 1 sous la tunique du PSG. Sur ces 250 apparitions, il a connu le goût de la victoire à 184 reprises. Rien que ça. Pour sa part, Neymar Jr, buteur et passeur face aux Merlus, est impliqué sur 20 buts en 14 matches de championnat (11 réalisations et 9 assists). Il a seulement fait mieux au cours de la saison 2018-2019. Après 14 journées, il avait alors été impliqué sur 22 buts (15 buts et 7 passes décisives).