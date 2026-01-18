Les chiffres autour des 100 victoires de Luis Enrique au PSG

Contre Lille vendredi soir, Luis Enrique a atteint la barre symbolique des 100 victoires sur le banc du PSG. Il est le deuxième entraîneur le plus rapide à atteindre cette barre.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique a révolutionné le club de la capitale. Il est aussi devenu le premier entraîneur à offrir la Ligue des champions au club de la capitale. Vendredi soir, lors de la victoire du PSG contre Lille lors de la dix-neuvième journée de Ligue 1 (3-0), Luis Enrique a remporté son 100e match sur le banc des champions d’Europe. Comme le rapporte L’Equipe, le coach espagnol est le deuxième technicien le plus rapide à atteindre cette barre après Laurent Blanc (en 140 matches contre 147 pour l’Espagnol). Luis Enrique est le quatrième entraîneur du PSG à décrocher 100 victoires, après Laurent Blanc (126 succès entre 2013 et 2016), Luis Fernandez (125 ; 1994-1996 et 2000-2003) et Georges Peyroche (100 ; 1979-1983 ; 1984-1985), dévoile le quotidien sportif.

69% de victoire à domicile

Ses pourcentages de victoires sont impressionnants avec 69 % de victoire à domicile (44 en 64 matches), 68 % à l’extérieur (46 sur 68) et 67% sur terrain neutre (10 sur 15). Brest est l’équipe que le coach du PSG a le plus battue avec sept succès. Le club breton est également celui qui a encaissé le plus de buts (29). Vitinha est le joueur qui a le plus joué sous les ordres de Luis Enrique avec 132 rencontres. Il devance Bradley Barcola (128) et Warren Zaïre-Emery (127). Le Portugais est d’ailleurs le seul joueur que l’entraîneur a titularisé au moins 100 fois (111 titularisations), indique L’Equipe. Enfin, le meilleur buteur de l’ère Luis Enrique se nomme Ousmane Dembélé avec 49 réalisations. Il devance Kylian Mbappé (44) et Gonçalo Ramos (43).



