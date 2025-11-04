Les chiffres autour du choc entre le PSG et le Bayern Munich

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit le Bayern Munich. À quelques heures de ce choc européen, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Bayern Munich dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Contre les Bavarois, le club de la capitale voudra s’offrir une septième victoire de suite en Champions League, afin de conserver sa première place et se rapprocher de son record dans la compétition et ses huit victoires de suite lors de la saison 1994-1995. Comme le rapporte le PSG sur son site internet, le Bayern Munich est l’équipe européenne qui a le plus perdu contre le PSG avec sept revers. Il devance le FC Barcelone (6 défaites) et le Real Madrid (5 défaites).

14e match du Bayern Munich au Parc des Princes

Ce mardi soir, matches amicaux compris, le Bayern Munich va jouer son quatorzième match au Parc des Princes. Il va égaler le SL Benfica et ses quatorze rencontres au sein de l’enceinte du PSG. Ce soir, ce sera le quinzième match européen du PSG contre une équipe allemande pour un bilan de dix victoires, un nul et trois défaites. Ce sera le seizième match officiel des champions d’Europe contre le Bayern Munich pour un bilan de sept succès pour huit revers. Les Bavarois vont égaler le FC Barcelone (16 matches), les adversaires les plus affrontés par Paris en matches officiels. Ce PSG / Bayern sera le 36e match face à un club allemand pour un bilan de 18 victoires, 4 matches nuls et 13 défaites. Ce sera le 176e match du PSG en Ligue des champions pour un bilan de 96 victoires, 30 nuls et 49 défaites. Toutes compétitions européennes confondues, ce sera sa 297e rencontre (157 victoires, 64 nuls et 75 défaites).