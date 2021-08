Les chiffres avant Estac/PSG

Depuis deux jours les supporters du PSG sont en feu avec l’annonce de la probable arrivée de Lionel Messi du côté du club de la capitale. À tel point que certain en oublierait presque que Paris dispute ce samedi soir (21h, Canal+) son tout premier match de l’exercice 2021-2022 en Ligue 1. Et à quelques heures de cette confrontation en terre troyenne, l’écurie rouge et bleu a partagé quelques chiffres concernant les dernières confrontations entre le promu et le demi-finaliste de la Ligue des Champions via son site officiel. Avant ce soir, les deux équipes se sont affrontées à 28 reprises. Le bilan penche pour les Parisiens avec 18 succès, 6 nuls et 4 revers. La dernière fois que les Troyens ont réussi à faire tomber le PSG c’était le 4 novembre 2001 (0-1). Depuis, c’est une série de 16 rencontres sans défaite pour le club de la capitale. L’ESTAC est aussi le club ayant concédé, à égalité avec Guingamp, le plus gros score par le PSG avec le 0-9 cinglant du 13 mars 2016. Un record pour une victoire à l’extérieur au sein de l’élite hexagonale.