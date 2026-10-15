Les chiffres clés après la victoire du PSG face à Manchester City

Ce mercredi, en Ligue des champions, le PSG s’est imposé face à Manchester City (4-2) au terme d’une rencontre spectaculaire. Retour en chiffres sur cette nouvelle victoire sur le sol anglais.

Le PSG a une nouvelle fois démontré sa force face à une équipe anglaise. Opposé au leader de la Premier League ce mercredi soir en Ligue des champions, le club parisien s’est offert une victoire de prestige face à Manchester City. Ce succès (4-2) qui permet aux hommes de Luis Enrique d’occuper la tête du classement général.

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Ousmane Dembélé, Monsieur Ligue des champions

Au lendemain de cette victoire à l’Etihad Stadium, le double champion d’Europe a partagé quelques chiffres marquants sur son site internet. Avec ce nouveau succès en Ligue des champions, le PSG reste sur une impressionnante série de 12 matchs sans défaite dans la compétition. Une telle performance n’avait plus été réalisée par le club de la capitale depuis la période allant d’octobre 2012 à novembre 2013, au cours de laquelle il avait enchaîné 13 matchs sans défaite dans la compétition. Et les joueurs de Luis Enrique aiment briller en Angleterre. En effet, après des succès face à Arsenal (1-0), Chelsea (3-0) et Liverpool (2-0), les coéquipiers d’Ousmane Dembélé ont enchaîné un quatrième succès consécutif outre-Manche. Avec 10 buts inscrits en deux matchs de Ligue des champions cette saison, les « Parisiens égalent tout simplement le meilleur total de l’histoire de la compétition à ce stade d’une même campagne », rapporte le PSG sur son site officiel. Autre grande première pour les joueurs de Luis Enrique : avec trois buts inscrits en seulement 32 minutes, le club parisien a réalisé sa meilleure performance lors d’un déplacement en Ligue des champions. Du côté des Skyblues, c’est la première fois de leur histoire qu’ils encaissent trois buts à domicile en Coupe d’Europe.

Au niveau des statistiques individuelles, Ousmane Dembélé s’est une nouvelle fois montré décisif dans un match à enjeu. Le Ballon d’Or 2025 a inscrit au moins un but lors de chacun de ses six derniers matchs de Ligue des champions et cumule 9 buts et 4 passes décisives sur cette période. Le numéro 10 parisien compte déjà trois buts et trois passes décisives dans cette édition 2026-2027 de C1. Enfin, après son but face au Mans, Maghnes Akliouche a récidivé en inscrivant son premier but en Ligue des champions sous les couleurs parisiennes. La recrue estivale est désormais impliquée dans au moins un but lors de ses 4 dernières apparitions dans la compétition (2 buts, 2 passes décisives).