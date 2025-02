Les chiffres clés autour de la rencontre PSG / Monaco

Ce vendredi soir (21h05, DAZN), le PSG affronte Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Avant ce choc, quelques chiffres autour de ce PSG / Monaco.

Le PSG retrouve les terrains ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Annoncé titulaire ce soir, Ousmane Dembélé est en pleine forme ces dernières semaines. Le numéro 10 du PSG a au moins marqué un but lors des six premiers matches du club de la capitale en 2025, une série record dans l’histoire du club. Le PSG affiche une série impressionnante de 20 matches sans défaite depuis le début du championnat, une série dans le top 3 dans l’histoire du club, derrière 2015-2016 (27 matches) et 1985-1986 (26 matches), à égalité avec 2018-2019 (20 matches), indique Michel Kollar, historien du PSG sur le site internet des Rouge & Bleu.

A voir aussi : PSG : Plusieurs officialisations ce soir au Parc des Princes

Les Parisiens aiment marquer au Parc des Princes

Le PSG n’a d’ailleurs perdu qu’une fois lors de ses 49 derniers matches en Ligue 1 : face à Toulouse (1-3, le 12 mai 2024) pour 35 victoires et 13 nuls. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, Paris n’a perdu que 2 matches officiels contre des clubs français, avec la défaite contre Nice (2-3, le 15 septembre 2023) pour 65 matches joués. Les joueurs parisiens aiment marquer sur la pelouse du Parc des Princes. Ils restent en effet sur 26 matches avec au moins un but marqué sur leur terrain en championnat. Il s’agit de la deuxième plus belle série dans l’histoire du club après les 35 matches de 2013 à 2014 (début de la série contre Lille 1-0 le 28/01/2013, dernier match contre Nantes 2-1 le 06/12/2014).