Les chiffres clés autour du match entre Arsenal et le PSG

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Moins de deux heures avant ce choc, quelques chiffres autour de cette rencontre.

Après sa victoire contre Gérone (1-0) le 18 septembre dernier, le PSG retrouve la Ligue des champions ce soir avec un déplacement sur la pelouse de l’Emirates Stadium pour y défier Arsenal. Les deux équipes se sont affrontées quatre fois en matches officiels. Le bilan est d’une victoire pour les Londoniens (demi-finale retour de la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe en 1994) et de trois nuls. Comme le rapporte le PSG sur son site internet, cinq joueurs ont porté le maillot des deux clubs : Nicolas Anelka, Mikel Arteta, David Luiz, Lassana Diarra et Kaba Diawara. Dans son histoire, le PSG a joué à seize reprises en Angleterre en compétition officielle pour un bilan de quatre victoires, quatre nuls et huit défaites.

450e match pour Marquinhos, le 100e pour Vitinha ?

Avec cette rencontre contre Arsenal ce soir, le PSG jouera son 30e match européen contre un club anglais. Dans le détail, huit rencontres contre Chelsea, sept contre Manchester City, quatre contre Arsenal, quatre contre Manchester United et deux contre Newcastle pour un bilan de 8 victoires, 9 nuls et 12 défaites. Annoncé titulaire ce soir, Marquinhos devrait jouer son 92e match européen avec le PSG. Le capitaine parisien est de loin le joueur le plus capé de l’histoire du PSG en Coupe d’Europe. Il jouerait également son 450e matches avec le club de la capitale. Si Vitinha foule la pelouse de l’Emirates Stadium ce soir, il jouerait son 100e match sous le maillot Rouge & Bleu.